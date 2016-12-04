Верховный суд Литвы не захотел оправдать многократного чемпиона Литвы по бушидо, пожарного Рамунаса Палюниса, усмирившего напавшего на женщину пьяного и агрессивного водителя.
Семнадцать латвийских судей, собравшихся на пленарную сессию, сочли, что спортсмен перешел границу самообороны. По их мнению, телесные повреждения водителю Циронку Палюнис нанес вполне осознанно и преднамеренно, отчетливо понимая, к каким последствиям это может привести.
Циронок и Лина Палюнене (супруга Палюнаса) были участниками ДТП, между ними разгорелся конфликт, в который позже ввязался и сам Рамунас Хотя во время инцидента Циронок был пьян, судьи посчитали, что он не провоцировал Палюниса. Не увидел суд в действиях пьяного водителя нарушений закона, зато оборону спортсмена они назвали преступлением.
Суд считает, что в данной ситуации не было необходимости в самообороне.поэтому и оставил в силе приговор Паневежского окружного суда, которым Палюнис был приговорен к 8 месяцам ограничения свободы.
Кроме того, осужденному придется еще и оплатить Циронку материальный ущерб - 538 и моральный ущерб - 1448 евро. Помимо этого, спасателю-пожарнику придется оплатить услуги адвоката "потерпевшего" в размере 1300 евро, больничный лист за лечение Циронка - это еще 1200 евро.
Инцидент, за который был осужден Рамунас Палюнус, произошел 29 июля 2013 года. Палюнене выезжала на своей машине с деревенской усадьбы, когда в нее врезался автомобиль Циронка. Испуганная женщина вышла из машины, а в это время виновник ДТП попытался скрыться с места аварии. Увидев это, женщина закричала, а Циронок, схватив ее за грудь, толкнул, из-за чего она ударилась виском о заднюю дверь своего автомобиля.
На крики из дома выбежал Рамунас Палюнус, который увидел свою жену, лежащую без движения на земле и пьяного мужчину, размахивающего над ней руками. Вид у Циронка, по словам Палюнене, был и до того неважный: пьяный, он, судя по всему, успел не раз упасть, ударившись лицом.
Конечно, рассказ Циронка кардинально отличен от истории, рассказанной пострадавшей женщиной: и аварию устроила она, и избит был он мужем Палюнене за то, что не пожелала возместить материальный ущерб после аварии. Да и вообще, утверждает пьяница, пришел он в себя от удара, нанесенного Рамунасом, только к моменту приезда полиции.
Выступавший на суде свидетелем полицейский рассказал, что, по словам Рамунаса Палюниса, он только один раз ударил "потерпевшего" и врачебная помощь его не нужна.
Однако судьи решили, что пострадал в этой ситуации именно Циронок, а Палюнис, как спортсмен, должен был себя "вести осторожнее", тем более, что "Циронок находился в состоянии тяжелой степени опьянения, падал и не представлял опасности для окружающих".
Как отмечает издание Delfi, 30-летний пострадавший Циронок из Молетай - очень красочная личность, при этом хорошо известная полиции. Работой себя молодой человек не отягощает, зато постоянно попадается пьяным за рулем, к тому же, ездит он без прав.
За эти нарушения его неоднократно арестовывала местная полиция, у него даже конфисковывали автомобиль. В настоящее время на рассмотрении в Участковом суде Молетского района находится уголовное дело о сексуальной связи с несовершеннолетней, в котором также фигурирует Циронок.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.
Признавать существование "проблемы Крыма" отказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.