Верховный суд Литвы постановил наказать мужа автоледи, защитившего жену от пьяного хулигана

Верховный суд Литвы не захотел оправдать многократного чемпиона Литвы по бушидо, пожарного Рамунаса Палюниса, усмирившего напавшего на женщину пьяного и агрессивного водителя.

Фото: REX

Семнадцать латвийских судей, собравшихся на пленарную сессию, сочли, что спортсмен перешел границу самообороны. По их мнению, телесные повреждения водителю Циронку Палюнис нанес вполне осознанно и преднамеренно, отчетливо понимая, к каким последствиям это может привести.

Циронок и Лина Палюнене (супруга Палюнаса) были участниками ДТП, между ними разгорелся конфликт, в который позже ввязался и сам Рамунас Хотя во время инцидента Циронок был пьян, судьи посчитали, что он не провоцировал Палюниса. Не увидел суд в действиях пьяного водителя нарушений закона, зато оборону спортсмена они назвали преступлением.

Суд считает, что в данной ситуации не было необходимости в самообороне.поэтому и оставил в силе приговор Паневежского окружного суда, которым Палюнис был приговорен к 8 месяцам ограничения свободы.

Кроме того, осужденному придется еще и оплатить Циронку материальный ущерб - 538 и моральный ущерб - 1448 евро. Помимо этого, спасателю-пожарнику придется оплатить услуги адвоката "потерпевшего" в размере 1300 евро, больничный лист за лечение Циронка - это еще 1200 евро.

Инцидент, за который был осужден Рамунас Палюнус, произошел 29 июля 2013 года. Палюнене выезжала на своей машине с деревенской усадьбы, когда в нее врезался автомобиль Циронка. Испуганная женщина вышла из машины, а в это время виновник ДТП попытался скрыться с места аварии. Увидев это, женщина закричала, а Циронок, схватив ее за грудь, толкнул, из-за чего она ударилась виском о заднюю дверь своего автомобиля.

На крики из дома выбежал Рамунас Палюнус, который увидел свою жену, лежащую без движения на земле и пьяного мужчину, размахивающего над ней руками. Вид у Циронка, по словам Палюнене, был и до того неважный: пьяный, он, судя по всему, успел не раз упасть, ударившись лицом.

Конечно, рассказ Циронка кардинально отличен от истории, рассказанной пострадавшей женщиной: и аварию устроила она, и избит был он мужем Палюнене за то, что не пожелала возместить материальный ущерб после аварии. Да и вообще, утверждает пьяница, пришел он в себя от удара, нанесенного Рамунасом, только к моменту приезда полиции.

Выступавший на суде свидетелем полицейский рассказал, что, по словам Рамунаса Палюниса, он только один раз ударил "потерпевшего" и врачебная помощь его не нужна.

Однако судьи решили, что пострадал в этой ситуации именно Циронок, а Палюнис, как спортсмен, должен был себя "вести осторожнее", тем более, что "Циронок находился в состоянии тяжелой степени опьянения, падал и не представлял опасности для окружающих".

Как отмечает издание Delfi, 30-летний пострадавший Циронок из Молетай - очень красочная личность, при этом хорошо известная полиции. Работой себя молодой человек не отягощает, зато постоянно попадается пьяным за рулем, к тому же, ездит он без прав.

За эти нарушения его неоднократно арестовывала местная полиция, у него даже конфисковывали автомобиль. В настоящее время на рассмотрении в Участковом суде Молетского района находится уголовное дело о сексуальной связи с несовершеннолетней, в котором также фигурирует Циронок.