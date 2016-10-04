В Омске вынесли приговор мужчине, совершившему 12 преступлений за один день

21 год колонии строго режима — такой приговор вынес суд в Омске ранее судимому местному жителю Ермеку Абдрахманову.

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Как сообщает следственный комитет по Омской области, за одни сутки, 26 августа 2015 года, 37-летний наркоман совершил целых 12 преступлений: убийство, покушение на убийство двух лиц, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, грабёж, угон автомобиля, изнасилование, разбой, побои, угроза убийством и насильственные действия сексуального характера.

Недавно освободившийся из колонии Ермек Абдрахманов устроил с приятелями дружескую попойку в посёлке Козицкого. Подвыпивший 32-летний знакомый стал укорять Абдрахманова за наркоманию. Разозлившийся рецидивист выстрелил мужчине в голову из своего пистолета с глушителем, переделанного из газового. Затем Абдрахманов решил устранить свидетелей. Он убил выстрелом в голову своего спящего 29-летнего знакомого и отправился на балкон убивать ещё двух товарищей. Но мужчины смогли отобрать у рецидивиста пистолет и выбросить его с балкона.

Абдрахманов выбежал из квартиры за пистолетом, но не нашёл его. Со злости он избил проходившего мимо подростка и отнял у него телефон. Рецидивист направился на рынок "Восточный" и угнал там автомобиль "Шевроле" с пассажиркой внутри. Но не справился с управлением и врезался в пиломатериалы.

Рецидивист бросил машину и уехал на такси в гости к брату. Не застав его дома, Абдрахманов изнасиловал гражданскую супругу брата и отобрал у неё деньги. На них мужчина купил наркотик.

В состоянии наркотического опьянения Абдрахманов стал ночью бродить по частному сектору улицы 19-й Рабочей и стучаться в двери. Одна семья по неосторожности открыла дверь незнакомцу. Абдрахманов, угрожая ножом, избил и связал хозяина дома, а над хозяйкой совершил насильственные действия сексуального характера.

Когда сотрудники следственного комитета задержали серийного преступника, он сразу признал свою вину.

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