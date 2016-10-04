Старик-сосед бил беременную полицейскую по животу

Проверка по факту нападения на 32-летнюю беременную сотрудницу правоохранительных органов в подъезде собственного дома проводит полиция.

Фотоархив Правды.Ру

Как сообщает Life, женщина-полицейский получила удар по животу от своего 70-летнего соседа.

Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи доставили пострадавшую беременную женщину в дородовое отделение Первого медуниверситета имени Павлова. Врачи диагностировали угрозу прерывания беременности. Сотрудница полиции находилась на 8 месяце.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции при содействии вневедомственной охраны задержали и доставили в территориальный отдел полиции подозреваемого мужчину, ранее не судимого. По данному факту проводится проверка.

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