Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Старик-сосед бил беременную полицейскую по животу

Происшествия

Проверка по факту нападения на 32-летнюю беременную сотрудницу правоохранительных органов в подъезде собственного дома проводит полиция.

353255.jpeg
Фотоархив Правды.Ру

Как сообщает Life,  женщина-полицейский получила удар по животу от своего 70-летнего соседа.

Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи доставили пострадавшую беременную женщину в дородовое отделение Первого медуниверситета имени Павлова. Врачи диагностировали угрозу прерывания беременности. Сотрудница полиции находилась на 8 месяце.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции при содействии вневедомственной охраны задержали и доставили в территориальный отдел полиции подозреваемого мужчину, ранее не судимого. По данному факту проводится проверка. 

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы полиция нападение
Комментарии
Работа: омолодит или угробит
Здоровье
Работа: омолодит или угробит
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
романтично
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Красота
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Почему Россия теряет православные страны
Земледелие
Фермеры: посчитали — прослезились
Мир
Путин выдвинул ядерный ультиматум
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
На человека влияет даже его номер телефона
Stratfor: Россия - страна свободных людей, а не агрессор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Украина
Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Любовь Люлько Путин выдвинул ядерный ультиматум Любовь Люлько Фархат Измайлов Шаманы обзавелись азотным бубном Фархат Измайлов Андрей Зоилов Анонимы, победившие своих демонов Андрей Зоилов
Комментарии
Иваныч Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов. "Умеренные"?
Сергей Абрамов(Facebook) Путин выдвинул ядерный ультиматум
Николай Бог-Дан Путин выдвинул ядерный ультиматум
PParaschenko В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Александр Гренадёров Новое разоблачение: ВАДА разрешило допинг чемпионам из Британии и Австралии
Галина Шлыкова Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Spassky Kochan Замглавы госдепа США срочно летит в Москву
Spassky Kochan Замглавы госдепа США срочно летит в Москву
Лёка . На Землю пришел "Век демонов”?
Юрий Котов(vkontakte) Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?