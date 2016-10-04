Полиция поймала в Москве серийных автоугонщиков

Двое мужчин, подозреваемых в серии краж дорогостоящих иномарок на территории Москвы в составе преступной группы, были задержаны сотрудниками московского угрозыска.

Фотоархив Правды.Ру

Об этом сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным полиции, на счету задержанных, которые являются гражданами одной из стран СНГ, порядка 10 похищенных машин исключительно американских марок. Мужчин поймали после очередного преступления. Они оказали сопротивление сотрудникам полиции, попытавшись скрыться на автомобиле, который использовали для сопровождения похищенного транспорта. Чтобы остановить скрывающийся "Субару", оперативникам МУРа пришлось открыть предупредительный огонь в воздух.

"Установлено, что в момент задержания мужчины пытались отвезти похищенный на улице Крылатские Холмы автомобиль в Красногорский район Московской области. Там машина была бы разукомплектована", - рассказала Волк.

При обыске в доме, где проживал один из задержанных, полиция нашла комплекты госномеров на разные автомобили, оборудование для вскрытия дверных замков и другие инструменты, используемые при совершении краж автотранспорта. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

Как полиция города Москвы защищает железных коней столичных жителей от угона? Где опаснее всего оставлять свой автомобиль? Как максимально обезопасить себя от автоугона и поможет ли обычная сигнализация? В интервью Pravda.Ru ответы на эти и другие вопросы дал начальник 8 отдела ФГКУ УВО ГУ МВД по городу Москве майор полиции Дмитрий Смышников.

По его словам, спальные районы столицы - излюбленное место совершения таких преступлений. Основное - это ночное время, после полуночи до утренних часов. То есть когда машин много, присмотра за ними нет. Выбор огромен.

Как правило, все-таки целенаправленно ищут какие-то определенные машины, какую машину проще украсть, потому что на ней не установлена дополнительная сигнализация. За ней день понаблюдают, и, в принципе, на следующий день можно совершать противоправные действия по завладению имуществом.

Вторыми по популярности у криминальных элементов являются стоянки возле торговых комплексов. Также возле торговых комплексов из автомобилей совершается достаточно большое количество мелких краж: борсетку украдут, сумку с документами или с деньгами, телефоны, планшеты и т.д.

Меньше всего, по статистике, угоняют из гаражей. Потому что, как правило, все гаражи оборудованы системой доступа - турникеты или сидит вахтер, знает, кто заезжает, когда заезжает, все машины в принципе ему знакомы. Многие из этих гаражных кооперативов пользуются услугами вневедомственной охраны. Если там что-то произойдет, нажимают кнопку, приезжает наш наряд и этот вопрос решает, рассказал Дмитрий Смышников.

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