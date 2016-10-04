Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Полиция поймала в Москве серийных автоугонщиков

Происшествия

Двое мужчин, подозреваемых в  серии краж дорогостоящих иномарок на территории Москвы в составе преступной группы, были задержаны сотрудниками московского угрозыска.

353240.jpeg
Фотоархив Правды.Ру

Об этом сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным полиции, на счету задержанных, которые являются гражданами одной из стран СНГ, порядка 10 похищенных машин исключительно американских марок. Мужчин поймали после очередного преступления. Они  оказали сопротивление сотрудникам полиции, попытавшись скрыться на автомобиле, который использовали для сопровождения похищенного транспорта. Чтобы остановить скрывающийся "Субару", оперативникам МУРа пришлось открыть предупредительный огонь в воздух.

"Установлено, что в момент задержания мужчины пытались отвезти похищенный на улице Крылатские Холмы автомобиль в Красногорский район Московской области. Там машина была бы разукомплектована", - рассказала Волк.

При обыске в доме, где проживал один из задержанных, полиция нашла комплекты госномеров на разные автомобили, оборудование для вскрытия дверных замков и другие инструменты, используемые при совершении краж автотранспорта. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

Как полиция города Москвы защищает железных коней столичных жителей от угона? Где опаснее всего оставлять свой автомобиль? Как максимально обезопасить себя от автоугона и поможет ли обычная сигнализация? В интервью Pravda.Ru ответы на эти и другие вопросы дал начальник 8 отдела ФГКУ УВО ГУ МВД по городу Москве майор полиции Дмитрий Смышников.

По его словам, спальные районы столицы - излюбленное место совершения таких преступлений. Основное - это ночное время, после полуночи до утренних часов. То есть когда машин много, присмотра за ними нет. Выбор огромен.

Как правило, все-таки целенаправленно ищут какие-то определенные машины, какую машину проще украсть, потому что на ней не установлена дополнительная сигнализация. За ней день понаблюдают, и, в принципе, на следующий день можно совершать противоправные действия по завладению имуществом.

Вторыми по популярности у криминальных элементов являются стоянки возле торговых комплексов. Также возле торговых комплексов из автомобилей совершается достаточно большое количество мелких краж: борсетку украдут, сумку с документами или с деньгами, телефоны, планшеты и т.д.

Меньше всего, по статистике, угоняют из гаражей. Потому что, как правило, все гаражи оборудованы системой доступа - турникеты или сидит вахтер, знает, кто заезжает, когда заезжает, все машины в принципе ему знакомы. Многие из этих гаражных кооперативов пользуются услугами вневедомственной охраны. Если там что-то произойдет, нажимают кнопку, приезжает наш наряд и этот вопрос решает, рассказал Дмитрий Смышников.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Полиция задержала угонщиков элитных иномарок
Темы Москва угон автомобилей
Комментарии
Принял таблетку и никакого алкоголя не нужно!
Здоровье
Принял таблетку и никакого алкоголя не нужно!
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Красота
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Комментарии
Актуальная аналитика
Последние новости Ростова-на-Дону
Сочинский инвест-портфель Дона солидно потяжелел
Здравоохранение
Анонимы, победившие своих демонов
Ближний Восток
﻿Россия и Китай расширяют средиземноморский плацдарм
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
На человека влияет даже его номер телефона
Stratfor: Россия - страна свободных людей, а не агрессор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Украина
Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Андрей Зоилов Анонимы, победившие своих демонов Андрей Зоилов Владимир Губарев Мгновения жизни академика Счастливцева Владимир Губарев Любовь Люлько Зачем России пакистанская грусть? Любовь Люлько
Комментарии
Vinc Thinks Коллекция секс-рекордов
Сева Петров Почему США разорвали отношения с Россией из-за Сирии
Марина Могутова Князь Трубецкой: "Моя родина – Франция, а Отечество – Россия"
vkontakte_311136525 Военные эксперты: Боевое столкновение США и России теперь очень возможно
Pol Roger Новый закон о выплате зарплат спасет Россию от социальных протестов
Sergey Kralko Вместо тюрьмы россиян будут направлять на принудительные работы
Юрий Котов(vkontakte) Социологи: Россияне обвиняют в бойне-1993 Ельцина и хаос в стране
Spassky Kochan Россия развернула в Сирии новейшую систему ПВО
Алексей 1 Первый министр МВД России: Ельцин - хорошее и плохое
vkontakte_32152173 Замглавы госдепа США срочно летит в Москву
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?