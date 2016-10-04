Старшекласснику грозит 5 лет тюрьмы за кражу кедровых шишек

Алтайские полицейские задержали старшеклассника Улаганского района, который подозревается в совершении кражи кедровых шишек у односельчанина.

источник Pravda.Ru

Как пишет издание Новости Горного Алтая, накануне в дежурную часть полиции от жителя села Улаган поступило заявление о том, что у него похитили пять мешков кедровых шишек.

Отмечается, что заготовленные шишки мужчина хранил в помещении аила, расположенного на территории частного домовладения. Он отправился в в полицию, обнаружив, что входная дверь строения взломана, а мешки с кедровыми шишками похищены.

Предварительная сумма причиненного ущерба составила 4 500 рублей.Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления несовершеннолетнего местного жителя 2000 года рождения, учащегося общеобразовательного учреждения.

Подросток пояснил, что похищенные шишки продал заготовителям, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отмечает издание.

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