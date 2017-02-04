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Источник Правда.Ру

В Киргизии погибла еще одна жертва "групп смерти"

Происшествия

В Киргизии произошел уже третий подростковый суицид за неделю. Одиннадцатиклассница покончила с собой в Бишкеке, где активно распространяются через соцсети виртуальные игры, склоняющие подростков к самоубийствам, сообщает пресс-служба МВД республики.

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источник Pravda.Ru

Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

В настоящее время правоохранительные органы Киргизии устанавливают обстоятельства произошедшего. В МВД полагают, что смерть школьницы может быть не связана с "играми смерти": "На данный момент нет никаких подтвержденных данных, что девочка играла в виртуальные игры в соцсетях, в которые заманивают подростков. В настоящее время выясняются все связи школьницы, близкий круг общения, отношения с одноклассниками, родителями, родственниками", — сообщает ведомство.

Напомним, недавно в Киргизии 15-летняя девушка погибла, выпрыгнув из окна пятого этажа. Еще один факт самоубийства старшеклассника днем раньше был зафиксирован в городе Балыкчи. СМИ Киргизии связывают трагические происшествия с активно распространяющейся через соцсети республики виртуальной игрой, которая склоняет детей к самоубийству.

Ранее специалисты выяснили, кто более всего подвержен влиянию "групп смерти". Интернет-исследование, проведенное проектом "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) "МедиаГвардия", показало, что влиянию так называемых суицидальных групп в социальных сетях наиболее подвержена молодежь обеих столиц в возрасте от 14 до 21 года; а вот кавказская молодежь среди подписчиков встречается реже всего, причем женщины составляют абсолютное большинство участников подобных групп. Объясняется это контентом — большая часть постов посвящены неразделенной любви и одиночеству. "Тема, которая традиционно ближе женской аудитории", — говорится в исследовании.

Подстрекательство подростков к суициду со стороны администраторов так называемых "групп смерти" должно быть приравнено к особо тяжкому преступлению, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

"Полностью поддерживаю предложение об уголовной ответственности за создание закрытых групп в социальных сетях, подстрекающих пользователей к самоубийству. Считаю, что предлагаемая мера… за подстрекательство к суициду подростков должна приравниваться к особо тяжкому преступлению и предполагать длительные сроки лишения свободы для администраторов подобных сетей", — сказал Слепак РИА Новости.

При этом общественник не исключил, что ведение подобных групп — это "организованная и финансируемая деятельность", направленная против госбезопасности РФ.

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«Вконтакте» со смертью: СК закрыл группы для детей-самоубийц
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