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Источник Правда.Ру

В Москве глыба снега упала с крыши на коляску с двухмесячным ребенком

Происшествия

В Москве при расчистке крыши глыба снега упала на коляску с ребенком. ЧП случилось днем в субботу на улице Палехская. В это время родители гуляли с ребенком.

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Двухмесячного мальчика увезли в больницу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении СК.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются сотрудники управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку снега с крыши указанного дома.

Позже стало известно, что мальчик получил перелом рёбер, а также травмы головы, передает "Лайф".

Также СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали дворников, по вине которых снег сошел с крыши дома.

Напомним, в прошлом году в Тюменском районе на мальчика обвалилась снежная наледь, когда он проходил мимо многоквартирного дома по улице Энергетиков поселка Богандинского Тюменского района. Ребенок получил травмы. Было возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что ответственным за организацию работ по удалению сосулек и снега с крыш был начальник производственного участка муниципального унитарного предприятия ЖКХ "поселок Боровский". С октября по ноябрь 2016 года обвиняемый не принял мер для очистки крыши дома от снежной наледи. Вероятно, мужчина получит штраф.

А ранее в Уфе троих юных спортсменов едва не убила упавшая с крыши спортшколы глыба льда. Дети выходили из спортивной школы после тренировки, как с крыши на них упала огромная льдина. От неминуемой смерти детей спас козырек здания, который принял на себя первый удар. Упав на него, льдина раскололась на части и засыпала осколками детей.

Спортсменов немедленно доставили в травмпункт, где им была оказана первая медицинская помощь.

А под Новосибирском крыша конного клуба не выдержала вес снега и обвалилась. Погибли два человека — мужчина и девочка. Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров. Причиной обрушения конного клуба мог стать скопившийся снег. "В качестве основной версия рассматривается "избыточная снеговая нагрузка", которую не выдержала конструкция конного клуба", — сказал источник в экстренных службах региона.

Позже стало известно, что здание в конном клубе было построено самовольно. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

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