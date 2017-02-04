Тамбовские таксисты вымазали пассажира зеленкой за отказ платить

Тамбовские таксисты утроили "расправу" с пассажиром, который отказался платить за проезд. Видео попало в интернет. На нем мужчину заставляют вымазать себе лицо зеленкой, сопровождая это словами "не надо кидать тамбовских таксистов".

Фото: Fotodom.ru/

Правда, позже ролик удалили. Однако, до сих пор не утихают споры пользователей Интернет о правильности такого рода "оплаты за проезд", передает портал michurinsk. name.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в интернете разгорелся скандал после поступка московского таксиста. Мужчина поссорился с пассажиркой и вытолкнул ее вместе с ребенком из машины. При этом мальчик упал и ударился головой о землю. Двухлетний ребенок испачкал ногами сиденье такси, что и стало причиной грубости водителя. Он вышел из машины и вытолкнул пассажиров. В итоге мальчику потребовалась медицинская помощь.

По словам источника в правоохранительных органах, у двухлетнего мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение.

Нередко неадекватно себя ведут не только таксисты, но и пассажиры. Так, в середине декабря в Челябинске пассажир такси в нетрезвом состоянии, отказавшись оплачивать проезд, открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего пострадал работник службы заказов такси. Уточняется, что пострадал не тот водитель, который подвозил мужчину, а пришедший ему на помощь.

Пассажир такси отказался платить в конце поездки и попытался сбежать после вежливой просьбы оплатить проезд. Таксист вызвал на место происшествия своих коллег, нажав в специальном приложении тревожную кнопку. Подъехавшие сотрудники попытались скрутить пассажира, но он достал травматический пистолет и открыл стрельбу по таксистам, в результате чего ранил одного из них.

К слову, таксисты зачастую приходят друг к другу на помощь, даже в самых неожиданных ситуациях. Таксисты из Нижнего Новгорода "отомстили" коллекторам, которые пришли за долгом к их другу. Как сообщили представители МФО, выездная группа 2 января выехала к злостному должнику, который в августе 2016 года взял микрозайм в 15 000 рублей, но не смог его выплатить и "набрал" процентов аж на 42 000 рублей.

По своему обычаю, коллекторы начали звонить в квартиру и громко требовать открыть, впустить их и вернуть долг. На лестничную площадку вышли "как минимум пятеро дюжих и нетрезвых мужчин, назвавшихся его коллегами по такси".

Коллекторов заставили войти в квартиру, где посадили за стол и потребовали от каждого выпить по бутылке водки. На отказ, по словам коллекторам, следовали намеки на применение физической силы. Коллекторы жаловаться на должника не стали, но случившееся назвали "серьезным ударом по организму".

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