Банда пыталась обложить данью жильцов многоэтажного дома в Екатеринбурге

Банда в Екатеринбурге пыталась устроить платную стоянку прямо во дворе жилого дома. Как сообщили местные жители, компания приехала и установила палатку на парковочной зоне возле дома, позже на досках объявлений появилось сообщение о том, что место на парковке стоит 50 рублей в сутки.

Источник фото: архив Правды.Ру

Когда жильцы отказались платить, "предприниматели" приехали выяснять отношения.

"Время восемь вечера, у нас дети на площадке играют. Приезжают 15 молодчиков на трех машинах. Все вооружены ножами, отвертками, газовыми баллончиками. И говорят нам, цитирую дословно: "Вы все лохи и терпилы, и вы нам будете платить". После этого завязалась драка", — цитирует жильца портал Екатеринбург онлайн.

Между жильцами и бандой завязалась драка, но количество прибывших на помощь жильцам увеличилось и неизвестные отступили, при этом угрожая жизни активистам.

В управляющей компании сказали, что действия людей, требующих плату за парковку, незаконны. В полиции, в свою очередь, пообещали отправить на место участкового.

В конце января в Москве произошел рейдерский захват парковки в стиле 90-х. Около четырех десятков нападающих, одетых в камуфляжную форму, на четырех микроавтобусах ворвались на территорию парковки, забросали дымовыми шашками помещение охраны, стали бить окна и ломать двери. Им противостояли несколько охранников кооператива. Двое из них получили ранения из травматического оружия. Прибывшая полиция задержала почти всех участников штурма. Полиции известны имена организаторов этого налета, хотя они их пока не озвучивают в интересах следствия.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в Уфе житель дома устроил драку, после того, как убирающие снег коммунальщики не пустили его во двор. Автовладельцы вместе с представителями управляющей компании в последний день новогодних каникул взялись чистить снег, для чего вызвали трактор и начали убирать машины. Въезд во двор был ограничен. Просьбу не въезжать проигнорировал водитель машины Lada Granta. Он едва не сбил председателя. Когда автомобиль оказался во дворе, из него вышли два человека и набросились на мужчину с кулаками.

На защиту бросились несколько жильцов дома. Тогда один из нападавших достал из автомобиля биту и начал размахивать ей. Одного из оппонентов он ударил по голове. После этого Lada уехала, а жильцы вызвали скорую помощь и полицейских.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!