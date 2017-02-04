В брянском поселке под землю ушел дом

Дом, гараж, баня и сарай провалились под землю в поселке Вышков Брянской области. По сообщению очевидцев, на месте провала образовалась огромная воронка, трещина может пойти и к другим домам.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, на улице Щорса в поселке Вышков Злынковского района просел грунт, диаметр воронки составил 30 метров, глубина — до 5 метров. К счастью, никто не пострадал.

По словам местного жителя, трещина ползет по направлению к соседнему дому.

На месте сейчас работают геодезисты, чтобы сделать прогнозы. Местные жители говорят, что раньше на месте разлома протекала небольшая река.

Позже стало известно, что произошел карстовый провал грунта диаметром около 60 метров.

"Провал произошел накануне вечером около 18:00. Люди услышали непонятный шум, а когда выбежали на улицу, то увидели воронку диаметром почти 60 метров на подворье одного из местных жителей", — сообщил корреспонденту ТАСС глава администрации Злынковского района Александр Грищенко.

В субботу утром удалось установить, что глубина провала составляет около 15 метров.

Строения ушли глубоко в провал, как рассказывают очевидцы, их сейчас даже не видно.

Сегодня в Вышкове прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, решено было следить за провалом и в ближайшее время начать его засыпать.

По словам Грищенко, в Злынковском районе несколько лет назад уже образовывался такой провал в одном из населенных пунктов. Специалисты говорят, что подобное происходит из-за вымывания подземными водами мягких пород — известняков, песка. Сегодня днем в Вышкове пройдет еще одно заседание экстренной комиссии, участие в которой примут гидрологи, которые обследуют воронку.

В начале этого года СМИ сообщили, что под землю начал уходить многоквартирный дом в Нижегородской области. Жильцов пятиэтажного дома в Дзержинске эвакуировали из-за просадки фундамента. На место происшествия выехали оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и регионального главка.

— Просел фундамент — с первого по третий этаж произошла деформация перекрытий дома. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуировано 80 человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. Всего в доме прописаны 159 человек", — рассказали в МЧС.

А ранее эксперты рассказали, уйдет ли под землю Уфа. Архитекторы и спасатели в Уфе, где под землю провалился припаркованный автомобиль, просят местных жителей не беспокоиться и уверяют, что город не провалится в карстовую пустоту.

В то же время они не могут с точностью предсказать, где и когда в Уфе еще раз может произойти обвал грунта. Напомним, местные СМИ писали, что в городе произошло сразу несколько случаев провала грунта. О трех таких эпизодах рассказали в соцсетях горожане. Так, огромная яма появилась на проезжей части по улице Первомайской в Черниковке, рядом с кинотеатром "Победа". Яма появилась прямо посреди проезжей части. Обвал произошёл около 9 часов утра, как раз когда горожане спешат на работу. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Трещина, как оказалось, образовалась ещё за несколько дней до провала. В понедельник территорию огородили. Но работы не начинали, всё ждали разрешения. В итоге дождались провала. Глубина и диаметр ямы составили около 4 метров.

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