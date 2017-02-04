В Луганске при взрыве автомобиля погиб глава Народной милиции

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Источник Правда.Ру

В Луганске взорвалась машина начальника милиции ЛНР. ВИДЕО

Происшествия

Подорванный в центре Луганска автомобиль принадлежал начальнику управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олегу Анащенко. При взрыве погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции.

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скриншот с видео на youtube

Взрыв прогремел в субботу около 8 утра. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.

"4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта — подрыва автомобиля — убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко", — сообщили в народной милиции ЛНР.

Сегодня в ЛНР заявили о 10 обстрелах со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, передает РИА Новости. 

"За сутки украинские каратели 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 152 мм, миномёты калибром 120 мм, 82 мм и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе народной милиции.

"Потерь нет", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что силовики вели обстрелы в районе сел Калиново-Борщеватое, Лозовое, Калиновка, Веселогоровка.

Напомним, накануне под Донецком был ранен ополченец Гиви. Ранение оказалось не опасным и даже позволило ему дальше руководить боями с украинской армией под Донецком. Как уточнил Гиви, его подразделение при помощи 11-го полка армии ДНР и батальона "Спарта" под руководством командира Вохи в ходе боёв вернуло свои позиции, оставленные чуть ранее. Командир подчеркнул, что ополчение заняло линию обороны, оговорённую минскими соглашениями, и не пошло дальше в наступление.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Как ранее сообщала Правда.Ру, продвижение пришлось признать и украинским властям. Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский публично заявил, что ВСУ не обороняются, а на самом деле наступают на позиции ополченцев в Донбассе. "На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Авдеевке.

Наличие тяжелой военной техники, запрещенной Минскими соглашениями, наконец-то признали и представители миссии ОБСЕ. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия. В отчете СММ ОБСЕ за 1 февраля сообщается о серьезных нарушениях режима прекращения огня в районе городов Авдеевка и Ясиноватая, которые находятся рядом с линией соприкосновения украинской армии и отрядов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На украинской стороне были также зафиксированы ракетные системы залпового огня БМ-21, которые двигались на восток в районе населенного пункта Нетайлово (к северо-западу от Донецка), а также к юго-востоку от районного центра Волноваха

Между тем депутат Рады напомнил Петру Порошенко, что тот обещал закончить войну в ДНР за две недели.

"Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно потому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе", — написал Вадим Новинский на своей странице в "Фейсбуке".

Депутат отметил, что пока минские договорённости не соблюдаются, остановить кровопролитие представляется практически невозможным.

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