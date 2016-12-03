Из-за отравления 16 детей сняты с поезда и госпитализированы в Смоленске

Шестнадцать детей, возвращавшихся с экскурсии из Москвы в Калининград, госпитализированы в Смоленске с признаками острой кишечной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московское следственное управление на транспорте.

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Подростков от 11 до 17 лет сняли с поезда и госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц города. Всего признаки заболевания были выявлены у 21 ребенка. Всего в поездке принимали участие 79 детей.

Группа находилась в Москве с 28 ноября по 2 декабря в рамках экскурсионной программы "Мы — Россияне".

В ходе медосмотра установлен предварительный диагноз — острый вирусный гастроэнтерит, средней степени тяжести. Родителям детей, госпитализированных в больницу Смоленска, передан номер телефона специалиста для получения оперативной информации о состоянии, отметил представитель пресс-службы Роспотребнадзора.

По оперативной информации, состояние здоровья ребят, находящихся в Смоленске, стабилизировалось, не вызывает опасений у медиков, пояснила ТАСС руководитель пресс-службы правительства области Лариса Полякова.

Между тем следователи устанавливают обстоятельства и причины госпитализации в Смоленске детей с признаками отравления, ехавших на поезде из Москвы в Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Массовые отравления детей в последнее время происходят довольно часто. Похожий случай был в августе этого года. У группы детей, следовавших в сопровождении двух взрослых поездом из Москвы во Владивосток, появились симптомы отравления. Последний прием пищи они осуществили на станции Москва-Ярославская в заведении сети быстрого питания. Название сети не указывается. Утром 22 августа у детей появились симптомы отравления. Их госпитализировали в Кировскую инфекционную клиническую больницу.

А ранее в Приморье из-за вспышки острой кишечной инфекции в детском саду пострадали 55 детей, 25 из них госпитализированы. В восьми случаях (все — у детей) подтвержден диагноз "острая кишечная инфекция (сальмонелла энтеритидис). По факту массового отравления в детсаду было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Совсем недавно, в середине октября, в одном из чебоксарских детских садов в результате проверки был обнаружен ряд вопиющих нарушений. Детей пытались накормить просроченной крупой, в которой, к тому же, был найден мучной клещ.

Инцидент произошел в садике №27. На кухне запасы перловой крупы не прошли даже визуальную проверку, проверяющие увидели в крупе признаки жизнедеятельности насекомых.

В ходе экспертизы в перловке обнаружился мучной клещ, который может вызвать одышку, хрипы, отек Квинке.

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