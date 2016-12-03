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Источник Правда.Ру

В Домодедове убит 8-летний мальчик

Происшествия

Восьмилетний ребенок убит в подмосковном Домодедове, правоохранительные органы задержали подозреваемого. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Накануне в полицию Домодедовского района обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении 8-летнего сына. Вскоре оперативники в лесополосе, расположенной у одного из кладбищ, обнаружили тело ребёнка. Установлена причастность к его убийству 36-летнего местного жителя. По факту убийства ребенка было возбуждено уголовное дело.

На теле мальчика нашли следы насильственных действий.

Позже в СМИ появилась информация, что восьмилетнего мальчика убил его отчим — сожитель матери ребенка. Мужчина, как рассказали очевидцы, накануне забрал его из школы, после чего оба пропали. Именно его подозревают следователи. Рассматривается версия, что сожитель расправился с ребёнком в ходе ссоры.

Сама мать погибшего говорит, что ребенок пропал после того, как они с сожителем оставили его возле подъезда, а сами уехали на работу.

Тем временем жители города Домодедово в Московской области начали приносить цветы и мягкие игрушки к дому, где жил 8-летний мальчик.

Ранее Правда.Ру писала о законе об уголовной ответственности родителей за наказание детей. Люди внезапно оказались в ситуации, когда они должны полностью изменить сложившийся уклад и воспитывать детей не так, как привыкли, а по-другому, как им диктует новый закон. Обязанности родителей уже были прописаны в Семейном кодексе, Конституции Российской Федерации, других законах, в Конвенции о правах ребенка. И вдруг появляется еще один — на этот раз специальный — закон, а как он будет реализовываться на практике, общество не знает.

Новый закон, к примеру, содержит такие понятия, как "жестокое отношение к детям", "побои", "унижение", "уничижение". Но кто знает, как посмотрят правоохранители на отношения, которые сложились в данной конкретной семье? Что означает выражение "отношение к ребенку"? Необходим соответствующий понятийный аппарат: чтобы вы что-то делали по закону, нужно знать, как это нужно делать, уверены специалисты.

Но в случившемся в Подмосковье не исключают правоохранители и ту версию, что мальчик действительно пропал и был убит посторонним человеком. Как ранее писала Правда. Ру, ежегодно в Москве пропадает порядка 1300 несовершеннолетних. Однако 90 процентов из них — это дети, которые самостоятельно покинули дом или детский дом, их называют "бегунки".

Ребенок может пропасть в любой семье: в неблагополучной, в благополучной, в богатой и в небогатой. Никто не застрахован от этой ситуации.

Вот что советуют эксперты тем, у кого пропал ребенок:

— Самое главное, естественно, чтобы все забыли про три дня, не существует трех дней. В любое время дня и ночи обращаться незамедлительно, как только почувствовали что-то.

Конечно, должна быть система родитель-учитель. Если вы ребенка не провожаете до школы и не встречаете, хотя бы отладьте механизм, что ребенок приходит в школу и отзванивается, или преподаватель, охранник отзваниваются. Это должно быть железное правило.

Если вы ребенка не провожаете, а он ходит сам, вы должны полностью маршрут движения знать наизусть, знать каждую видеокамеру. Знать всех друзей с телефонами.

Подробнее читайте в материале: Пропавшие дети: Реальные истории.

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Проблемы детей начинаются с родителей
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