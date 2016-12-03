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Источник Правда.Ру

Стало известно, на сколько был застрахован упавший "Прогресс"

Происшествия

Пуск ракеты-носителя "Союз-У" с кораблем "Прогресс МС-04" был застрахован компанией "ВТБ Страхование", общая сумма выплат составляет 2,135 миллиарда рублей, сообщила в субботу пресс-служба Роскосмоса, пишет РИА Новости.

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Фото: AP

Председателем межведомственной аварийной комиссии стал генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров, заместителем — Александр Иванов. Подведение итогов работы комиссии планируется после 20 декабря.

Страховые выплаты будут получены после окончания работы комиссии по выяснению причин нештатной ситуации, добавили в Роскосмосе.

Напомним, как ранее писала Правда.Ру, 1 декабря над территорией Тувы потерпел крушение российский космический грузовик "Прогресс МС-04", направлявшийся к МКС.

До 382 секунды полет ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным кораблем "Прогресс МС-04" проходил в штатном режиме, однако затем прекратился прием телеметрической информации, на расчетной орбите не было зафиксировано функционирование корабля.

По сообщениям очевидцев — жителей села Иштии-Хем (Тува), в небе были видны яркие вспышки.

"Прогресс", на борту которого было 2.5 тонны груза — вода, воздух, продукты питания, медикаменты, одежды, научное оборудование, средства личной гигиены для космонавтов, работающих на Международной космической станции, а также топливо для дозаправки станции и скафандр нового поколения для работы в открытом космосе "Орлан-МКС", должен был состыковаться с космической станцией через двое суток.

Точная причина ЧП пока не названа. В качестве одной из причин падения грузовика "Прогресс МС-04" может рассматриваться халатность при сборке двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У".

Государственная комиссия, расследующая аварию ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04", считает основной версий случившегося прогар двигателя третьей ступени ракеты, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Причиной этого могло быть как попадание в двигатель посторонних частиц, так и некачественная сборка двигателя, уточнил он.

Позже была названа еще одна возможная причина — технические проблемы на борту.

Добавим, стало известно, что сотрудники МЧС нашли обломок грузового космического корабля "Прогресс" в 120 км западнее столицы Тувы Кызыла.

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Ошибка кадров: найдена причина крушения «Прогресса МС-04»
Темы Прогресс Роскосмос
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