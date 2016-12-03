История про пенсионерку-"антиколлектора" оказалась фальшивкой

На этой неделе интернет взорвала новость о пенсионерке, которая довела коллектора до самоубийства. Женщина якобы взяла в банке крупный кредит, по некоторым данным, больше двух миллионов, но решила не отдавать. Ее долг передали коллекторскому агентству. Кредиторов она игнорировала. В какой-то момент должница позвонила сама и в грубой форме высказала недовольство настойчивостью коллекторов. Об этом писал портал Fibster.

В итоге пермячка применила на практике все незаконные средства, которые часто применяют коллекторы: звонила взыскателю домой, грозилась сломать ему хребет, нашла его родственников, а также писала на его двери нецензурные слова и рассказывала о нем сплетни его соседям.

После всего этого мать коллектора скончалась от сердечного приступа, а сам мужчина повесился на лестничной клетке пенсионерки-должницы.

На портале Fibster его создатели честно признаются, что основная идея проекта — выдуманные новости, с подоплекой на реалии нынешнего бытия. Тем не менее многие верят, потому что подобные бабушки существуют, как выясняется, с чеховских времен. И им, как говорится, проще дать, чем отказать, пишет BFM. RU.

Правда, в реальности такую сумму героине этой истории не даст никто: ни банк, ни микрофинансовая организация, говорят эксперты. Неработающий пенсионер может рассчитывать на кредит только в том случае, если оформлена хорошая пенсия — не меньше 60 тысяч рублей.

Правда, случаи, когда должники нападали на коллекторов, уже были раньше. В столице в этом году нашли труп мужчины с отрезанной головой и ногами. Он работал коллектором. Тело обнаружили прямо в квартире должника. Сотрудник агентства пришел к задолжавшему мужчине в гости и вымогал деньги. За это неадекватный мужчина с психическим расстройством убил его.

Но чаще в СМИ попадают обратные случаи, когда зверствуют именно взыскатели долгов. Историями про беспредел коллекторов, очень напоминающими рассказы про "братков" давно прошедших 90-х сегодня вряд ли можно кого-нибудь удивить: подобных случаев в самых разных уголках страны — масса. И привлекает внимание тот факт, что чаще всего в таких историях фигурирует суммы долга довольно незначительные. Читайте материал Правды.Ру: Коллектор рассказал жестокую правду о выбивании долгов.