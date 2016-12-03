"Это Питер, детка": Мужчина столкнул девушку в Фонтанку за отказ познакомиться

Петербургская полиция объявила в розыск мужчину, столкнувшего в Фонтанку девушку, которая не захотела с ним познакомиться. Об этом сообщает сообщество "Радио Балтика".

По свидетельствам очевидцев, пострадавшую доставали из воды с помощью троса, после чего отогрели в машине и передали прибывшим медикам. Сотрудники скорой помощи осмотрели ее, после чего отвезли в Мариинскую больницу.

По словам девушки, она гуляла по городу в районе пересечения набережной Фонтанки и Гороховой улицы. К ней подошёл нетрезвый мужчина, который попытался завести беседу и познакомиться. После отказа он столкнул её в воду и скрылся.

Эксперты дают несколько советов тем, кто хочет избежать нежелательных знакомств. Конечно, чаще всего это пригождается именно девушкам, поэтому советы предназначены именно им. Лучше всего, если вы вообще будете молчать и игнорировать вопросы незнакомца, пишет Андрей Зберовский в своей книге "Технология успешного любовного знакомства: мужские советы для женщин и мужчин". Потому что любую фразу он может принять за руководство к действиям, и тогда отделаться от него станет намного сложнее. Если же тип оказался навязчивым и начинает применять другие способы воздействия, то постарайтесь привлечь к себе внимание. Скорее всего, это испугает назойливого ухажера.

Не нужно ссылаться на то, что вполне можно исправить, например: "Я тороплюсь" или "мы с вами не подходим друг другу". Согласно проведенным опросам, около 70% мужчин абсолютно уверены, что подобные фразы — есть не что иное, как "женский способ продержаться еще какое-то время, а только потом сдаться".

Если вы вдруг видите, что какой-нибудь прохожий направляется прямо к вам, то достаньте мобильный и сделайте вид, что разговариваете. Будет лучше, если прозвучат фразы "Да, милый, я жду тебя на нашем месте" или что-нибудь еще в этом духе. Наверняка, это отобьет желание знакомиться.

Почувствовав, что за вами упорно следует какой-то мужчина и явно выжидает подходящего момента, лучше зайти в какой-нибудь крупный магазин или пойти к автобусной остановке.

Как писала Правда.Ру, психологи выяснили, какая фраза самая удачная для знакомства. Японские эксперты-психологи предложили фразу из восьми простых слов, которая будет иметь эффект взрыва бомбы и разрешит проблему демографического спада в стране.

Если их расчеты оправдаются, то фраза "райнэн-но коно хи мо иссё-ни вараттэ иё" ("в будущем году посмеемся вместе в этот же день") откроет в Японии новую эру бурных романов. Согласно результатам дотошного психологического и социологического исследования, именно она будет стимулировать желание одиноких людей продолжать активный поиск партнера и завязывать новые знакомства.

Магическое притяжение этой фразе придают три мощных "спусковых механизма", которые оказывают воздействие на человека на подсознательном уровне и заставляют его упорно идти к цели, даже с дрожью в коленях. Каждое слово в этой фразе хорошо само по себе, а вместе они просто непобедимы.

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