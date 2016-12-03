CNN сообщил о краже 2 млрд со счетов Центробанка России

Хакеры украли 2 млрд рублей со счетов Центробанка России. Об этом сообщил телеканал CNN и добавляет, что в ЦБ эту информацию подтвердили. По данным телеканала, хакеры планировали похитить 5 млрд рублей, но ЦБ смог отразить атаку и перенаправить часть средств, пишет RT.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

"Нам повезло, что удалось вернуть часть денег", — приводит телеканал слова заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артёма Сычёва.

В ЦБ не уточнили, когда произошел взлом. Но, как отмечает CNN, атака похожа на те, которые произошли в последнее время по всему миру. Телеканал напоминает об атаках на Филиппины и Вьетнам несколько месяцев назад и Эквадор и Бангладеш в прошлом году.

Позже в Банке России прокомментировали российским журналистам эту информацию. Как пишет Life.ru, представительница пресс-службы Центрального банка России Екатерина Потапова признала, что со счетов ЦБ была выведена крупная сумма, но подчеркнула, что СМИ в неправильном ключе подали информацию о похищении денег.

По ее словам, не стоит увязывать вчерашнее сообщение ФСБ РФ о готовящихся атаках на российские банки и публикацию CNN о краже 2 миллиардов со счетов ЦБ РФ. Потапова уточнила, что эти деньги не были похищены в ходе одного кибернападения. Речь идет о многочисленных атаких хакеров, которые продолжались в течение всего 2016 года.

Ранее Правда.Ру писала, что несколько крупнейших российских банков должны были стать целями масштабной кибератаки. Как рассказали в ФСБ, в ее организации могли участвовать иностранные спецслужбы. В ведомстве заявили, что командные центры для хакерских атак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast.

Акция планировалась с 5 декабря. Она направлена на десятки российских городов. Как пишут СМИ, целями атак называют дестабилизацию финансовой системы Российской Федерации.

Похожая история была два года назад. В декабре 2014 года по России стали ходить слухи о якобы планирующихся блокировках карт Visa, отсутствии денег, появились вбросы про грядущую заморозку счетов и прочие "страшилки". Слухи распространяли в соцсетях.

Эксперты уже связали два случая и назвали это частью информационной войны со стороны запада.

Между тем крупнейшие российские банки накануне прокомментировали эту информацию. Они заверили СМИ, что их системы безопасности соответствуют всем последним требованиям и гарантируют полноценную защиту операций клиентов.

Российские операторы связи также заявили, что готовы защитить своих абонентов в случае кибератак.

Прокомментировать ситуацию Правда.Ру попросила эксперта.

— Можем ли мы сразу сказать, что за этим стоит Украина, заинтересованная максимально "насолить" России? Или что это инициатива или помощь США — официальное руководство которых обещало "ответить кибероружием в удобное время" на якобы атаки российских хакеров? Пока нет. Сейчас ведется тщательное расследование. Можно лишь утверждать, что эта атака спланирована с участием спецслужб иностранного государства, — сообщил источник в спецслужбах.

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