В Хабаровске нескольких полицейских проверят после опубликованной в сети фото с пойманным преступником, сбежавшим из психбольницы.
На снимке, предположительно, запечатлены сотрудники городского уголовного розыска, которые задержали психически больного осужденного преступника. Свой успех силовики решили увековечить в селфи. Однако пользователи соцсетей, увидев фотографию, ее не оценили.
Напомним, ранее сообщалось, что хабаровская полиция задержала особо опасного серийного преступника, который сбежал из психиатрической больницы несколькими днями ранее.
"48-летний уроженец Магаданской области был признан судом невменяемым и в течение трёх лет находился на принудительном лечении в спецучреждении, после чего спланировал свой побег", — сообщили в пресс-службе УМВД по городу Хабаровску.
Сейчас, "по факту произошедшего проводится внутренняя проверка", — рассказал агентству Life источник в оперативных службах.
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