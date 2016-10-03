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Полицию Хабаровска проверят после селфи с пойманным маньяком

Происшествия

В Хабаровске нескольких полицейских проверят после опубликованной в сети фото с пойманным преступником, сбежавшим из психбольницы.

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Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

На снимке, предположительно, запечатлены сотрудники городского уголовного розыска, которые задержали психически больного осужденного преступника. Свой успех силовики решили увековечить в селфи. Однако пользователи соцсетей, увидев фотографию, ее не оценили.

Напомним, ранее сообщалось, что хабаровская полиция задержала особо опасного серийного преступника, который сбежал из психиатрической больницы несколькими днями ранее.

"48-летний уроженец Магаданской области был признан судом невменяемым и в течение трёх лет находился на принудительном лечении в спецучреждении, после чего спланировал свой побег", — сообщили в пресс-службе УМВД по городу Хабаровску.

Сейчас, "по факту произошедшего проводится внутренняя проверка", — рассказал агентству Life источник в оперативных службах.

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Темы полиция Хабаровск
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