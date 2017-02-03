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Источник Правда.Ру

Суд принял решение в отношении охранника, выпустившего загрызших пенсионерку собак

Происшествия

Согласно решению Басманного суда столицы, охранник, выпустивший  сторожевых собак на территорию предприятия в Москве, не убедившись в отсутствии посторонних, в результате чего погибла пожилая женщина, останется на свободе.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева, в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Самарцева отказано. 

Установлено, что сотрудники охранной организации использовали четырёх собак для охраны территории, задержанный сотрудник ЧОПа не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, центре Москвы, на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова, нашли тело 80-летней женщины со следами нападения собак. 

При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении собак, передает "Интерфакс".

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"Следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались частным охранным предприятием для охраны территории", - сказали в СК.

Позже была установлена личность погибшей после нападения немецких овчарок на территории Минспорта женщины. Ею оказалась вдова советcкого диктора и киноактёра Кирилла Ваца Валерия.

По предварительным данным, погибшая каким-то образом оказалась рядом с вольерами немецких овчарок. Собак как раз в этот момент выпустили на прогулку, после чего они её загрызли. Сотрудник ЧОПа "Альфа-Набат" нашёл погибшую женщину, вызвал скорую и полицию. Медики констатировали смерть. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Как ранее рассказала Правде.Ру кинолог, журналист и общественный деятель Елена Типикина проблема - в законодательстве.

- Самое главное - в нашем законодательстве отсутствуют статьи, которые совершенно четко возлагали бы ответственность на юридического владельца за деяния, совершенные животным. Если я возьму вилку и ткну вам в глаз при десяти свидетелях, то сяду в тюрьму за то, что я нанесла ущерб вашему здоровью. Если моя собака откусит вам нос и вы не потеряете трудоспособности, я не буду возмещать вам связанные издержки. Как показывает практика судопроизводства, максимум, что мне грозит, - это административная ответственность за ненадлежащий надзор за своей собачкой, за то, что она была без намордника, - отметила она.

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