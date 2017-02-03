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Источник Правда.Ру

Дело подольского "врача-насильника" становится запутанным: пациентка меняет показания?

Происшествия

Насилия не было, а была конфликтная ситуация, заявила пациентка городской больницы Подольска. Об этом сообщил начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №1 министерства здравоохранения Московской области Руслан Кошелев.

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Фото: REX

По его словам, пациентка написала заявление, в котором отказалась от показаний против  врача. В личной беседе и под запись она призналась, что никакого насилия со стороны медика не было. Между ними произошел конфликт, следствием которого и явилось обвинение в изнасиловании.

"Сейчас идет проверка министерства здравоохранения и параллельно следственные мероприятия следственного комитета городского округа Подольск. По факту проверки Минздрава доктор будет отстранен от работы в ближайшее время. Была конфликтная ситуация между врачом, пациенткой, поэтому, однозначно, доктору не место в наших рядах. Но трудовой кодекс требует от нас определенных процессуальных мероприятий проверочных, чтобы его уволить в рамках правового поля", - цитирует Кошелева РИА Новости.

Однако история с якобы изнасилованием врачом-анестезиологом пациентки в подольской больнице становится все более запутанной. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, женщина от дачи показаний не отказывалась. При этом ее предупредили об ответственности за дачу ложных показаний.

О том, что врач-анестезиолог больницы в Подольске якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пациентки стало известно в начале недели. Как сообщала Правда.Ру,  во время ночного дежурства врач-анестезиолог надругался над пациенткой, находящейся в отделении реанимации.  Мужчина воспользовался тем, что больная из-за своего тяжёлого физического состояния не могла дать ему отпор: женщина-экспедитор поступила в больницу с тяжелыми ожогами после возгорания в машине еще в декабре прошлого года и все время находилась под действием седативных препаратов.

Уже после того как история вскрылась, доктор попытался оправдаться тем фактом, что был сильно пьян, поэтому не осознавал своих поступков. Следователи  выяснили, что коллеги арестованного врача-насильника, который работал в больнице с весны прошлого года,  неоднократно жаловались на то, что он появляется на дежурствах в пьяном виде.

Вскоре обвиняемый в насилии врач-анестезиолог решением суда был взят под стражу. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили в  ГСУ СК России по Московской области.

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