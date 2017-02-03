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Источник Правда.Ру

Три самолета экстренно сели в Китае из-за НЛО

Происшествия

Три самолета в Китае не смогли сесть в аэропорту из-за неопознанного летающего объекта. Администрация воздушной гавани города Мяньян, провинция Сычуань, отказала в посадке, опасаясь за безопасность пассажиров. Самолеты пришлось отправлять на внеплановую посадку в другие аэропорты.

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Сотрудники аэропорта рассказали, что "объект появился в воздухе, в зоне, которую контролирует аэропорт, но не пролетал над взлетно-посадочной полосой". В результате было принято решение перенаправить лайнеры на ближайшие аэродромы, поскольку имелись сомнения относительно соблюдения норм безопасности при посадке. Очевидцы также отметили, что НЛО светился. Об этом сообщила газета "Синьцзинбао", передает ТАСС.

Прибывшие в аэропорт сотрудники правопорядка на заметили ничего экстраординарного. "В настоящее время аэропорт работает в нормальном режиме, никакого официального оповещения о приостановке его работы мы не делали", — добавили в администрации.

Напомним, в прошлом году НЛО напугал жителей Женевы. Несколько жителей утверждают, что видели в небе над столицей неопознанный летающий объект. Местная газета опубликовала снимок НЛО с тремя светящимися точками.

Среди свидетелей необычного явления игрок женевского футбольного клуба "Серветт" Мариас Фиткевиц. По его словам, светящийся овал пролетел над промышленным пригородом Ла-Прай, рядом со стадионом. Другой свидетель утверждает, что он увидел неопознанный летающий объект размером с большой самолет в небе в 20:30 по местному времени, затем тот резко исчез, издавая скрипучий звук.

Ученые давно бьются над вопросом: есть ли жизнь на других планетах? И находят все больше доказательств того, что она есть. К примеру, недавно Правда.Ру сообщала, что на Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка.

При помощи многократного увеличения снимка, ученые из NASA смогли вполне отчетливо разглядеть останки инопланетных существ. Они увидели две головы и грудную клетку. Однако получить более детальные снимки вряд ли удастся, так как марсоход удаляется от Красной планеты.

А на днях специалисты госкомиссии в Чили опубликовали сенсационное видео, "героем" которого было НЛО. Непонятный предмет был замечен летчиками 11 ноября 2014 года во время патрулирования прибрежного сектора к западу от Сантьяго. Представляя отчет, капитан флота описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами". Земные радары его не зафиксировали.

Появившийся буквально из пустоты объект так же внезапно исчез в облаках. Всесторонне изучив все факторы, специалисты CEFAA установили, что объект не был птицей, куском космического мусора, насекомым, самолетом, парашютистом, дельтапланом или аномалией в атмосфере. Завершая доклад, комитет назвал объект "неопознанным".

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