Жителя Бурятии сбили сразу три автомобиля

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Житель Бурятии попал под колеса трех автомобилей. Смертельное ДТП случилось вечером 2 февраля в Заиграевском районе. 20-летний водитель автомобиля Honda Stream сбил пешехода на трассе "Улан-Удэ-Кижинга".

По словам очевидцев, наезд произошёл на большой скорости. После него один за другим 45-летнего мужчину сбили ещё два авто — Toyota Corolla и Lada Granta. В итоге, как сообщили в ГИБДД по Бурятии, пешеход скончался на месте происшествия, передает портал Аригус.

Напомним, накануне стало известно, что МВД готовит законопроект, который позволит увеличить возможную концентрацию алкоголя в крови водителя транспортного средства до 0,3 граммов и более.

Сейчас административная ответственность за вождение в нетрезвом виде наступает, если в крови водителя обнаружено 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Однако не всегда факт употребления алкоголя можно определить путем исследования выдыхаемого воздуха. Например, в случае, если правонарушитель находится в сильном опьянении или бессознательном состоянии.

Недавно ученые установили: сонные водители могут быть опаснее пьяных на дороге. Фонд Дорожной безопасности Американской автомобильной ассоциации изучил, как недосып влияет на поведение водителей. Согласно его выводам, недостаточная длительность сна — одна из главных причин ДТП, на которую приходится более 20 процентов от их общего количества. Более того, для людей, спящих менее пяти часов в сутки, вероятность попасть в аварию такая же, как и для пьяных водителей.

Низкая вероятность попасть в аварию есть только у тех, кто отдыхает не менее 7 часов в сутки. Если же шофёр спит лишь 6-7 часов из 24, то вероятность ДТП для него растет в 1,3 раза, если 5-6 часов — в 1,9 раза, а максимума достигает при 4-5 часах — в 4,3 раза.

Также большую опасность на российских дорогах представляют так называемые "лихачи". Бороться с лихачами на дорогах решили рублем. За "опасное вождение" в России ввели штраф — 5 тысяч рублей. Правда, в основном "лихачат" так называемые мажоры, а для них штрафы — не наказание, говорят эксперты. Кстати, глава ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин даже предлагал ввести уголовную ответственность за "опасное вождение".

А недавно член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов предложил ввести прогрессивные штрафы за нарушения ПДД. Депутат считает, что за одно и то же автомобильное происшествие "люди с разным достатком должны платить по-разному".

По мнению политика, это поможет эффективнее бороться со стритрейсерами из числа золотой молодёжи. Он отметил, что нужно либо введение прогрессивных штрафов, либо расчёт суммы штрафа исходя из доходов конкретного гражданина.

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