Пристав спас семью должников из огня

Судебный пристав, приехавший к должникам, стал их спасителем. Мужчина вывел из горящего дома двух женщин, мужчину и грудного ребенка. Это случилось в Приморье.

источник Pravda.Ru

Сотрудник отдела судебных приставов по Яковлевскому району Михаил Удовенко в селе Варфоломеевка приехал к двум сестрам-алиментщицам, которые несколько раз меняли место жительства. Они обитали в старой деревянной постройке.

"Кроме самих сестер-алиментщиц в доме находился мужчина и грудной ребенок. Во время разговора с должницами Михаил Удовенко почувствовал запах дыма. С потолка, возле самой печки, рухнул кусок штукатурки. Выбежав на улицу, судебный пристав по ОУПДС увидел, что дым из печи идет не из трубы, а из-под самой крыши. Оказалось, что между крышей и трубой загорелось перекрытие, и огонь начал распространяться по всей кровле. Удовенко действовал быстро и решительно. Люди были выведены из дома", — говорится в сообщении ведомства.

Пожар также удалось потушить своими силами, передает РИА Новости.

Это не первый подобный случай. В конце сентября в Нижнем Новгороде пристав спас из огня пенсионера. Правда, сотрудник тогда был не при исполнении обязанностей. Поздно вечером мужчина возвращался с работы домой и на одной из улиц заметил дым, идущий от жилого двухквартирного дома.

Пристав тут же разбудил жильцов и вызвал спасателей. Затем, узнав, что в одной из квартир лежит пенсионерка, прикованная к постели, водитель помог вынести бабушку из задымленного помещения. Приехавшие спасатели быстро локализовали очаг возгорания.

А в Удмуртии приставу пришлось спасать малыша от нерадивых родителей. К соседу судебного пристава — неоднократно судимому мужчине, с открытой формой туберкулёза из соседнего района приехала девушка с грудным ребенком. Позже к паре присоединились друзья хозяина квартиры. Распивая спиртное, компания "отдыхала" несколько суток подряд. Внимание сотрудника ведомства Ольги Сидоровой привлек надрывный плач ребёнка, доносившийся из соседней квартира. Входная дверь была открыта. Судебный пристав зашла в квартиру и увидела, что четверо взрослых находятся в невменяемом состоянии, а ребёнок плачет. Мать на это никак не реагировала. В итоге Ольга Сидорова позвонила в полицию и орган опеки, сообщила о брошенном малыше. Ребёнок был помещён в больницу для оказания помощи, а в отношении нерадивой матери возбуждено административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ.

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