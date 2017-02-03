Стая собак загрызла пенсионерку недалеко от Кремля

В центре Москвы нашли тело 80-летней женщины со следами нападения собак. Его обнаружили на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова.

Фото: Fotodom.ru/DP

При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении собак, передает "Интерфакс".

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"Следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались частным охранным предприятием для охраны территории", — сказали в СК.

Позже была установлена личность погибшей после нападения немецких овчарок на территории Минспорта женщины. Ею оказалась вдова советcкого диктора и киноактёра Кирилла Ваца Валерия.

По предварительным данным, погибшая каким-то образом оказалась рядом с вольерами немецких овчарок. Собак как раз в этот момент выпустили на прогулку, после чего они её загрызли. Сотрудник ЧОПа "Альфа-Набат" нашёл погибшую женщину, вызвал скорую и полицию. Медики констатировали смерть. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Отметим, Кирилл Вац — советский диктор, переводчик-синхронист, киноактёр, снимался в ряде фильмов, таких как "Одиночное плавание", "Анна Каренина", работал диктором иностранного вещания советского радио.

Как стало известно, охранника, который выпустил собак, задержали. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"В соответствии со ст.91 УПК РФ задержан сотрудник ЧОП, который не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера", — сказала собеседница "Интерфакса", добавив, что мужчину сейчас опрашивают следователи.

Как ранее рассказала Правде.Ру кинолог, журналист и общественный деятель Елена Типикина проблема — в законодательстве.

— Самое главное — в нашем законодательстве отсутствуют статьи, которые совершенно четко возлагали бы ответственность на юридического владельца за деяния, совершенные животным. Если я возьму вилку и ткну вам в глаз при десяти свидетелях, то сяду в тюрьму за то, что я нанесла ущерб вашему здоровью. Если моя собака откусит вам нос и вы не потеряете трудоспособности, я не буду возмещать вам связанные издержки. Как показывает практика судопроизводства, максимум, что мне грозит, — это административная ответственность за ненадлежащий надзор за своей собачкой, за то, что она была без намордника, — отметила она.

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