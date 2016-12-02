Жительница Перми, задолжавшая банку 2,3 миллиона рублей, довела коллектора до самоубийства. Она отказалась оплачивать кредит, который взяла еще в 2012 году. После этого ее долги попытался вернуть сотрудник коллекторского агентства. После многочисленных звонков мужчины пенсионерка решила пойти в бой.
В итоге пермячка применила на практике все незаконные средства, которые часто применяют коллекторы: звонила взыскателю домой, грозилась сломать ему хребет, нашла его родственников, а также писала на его двери нецензурные слова и рассказывала о нем сплетни его соседям, пишет "Ридус".
После всего этого мать коллектора скончалась от сердечного приступа, а сам мужчина повесился на лестничной клетке пенсионерки-должницы. У него остались двое детей.
Сейчас пенсионерку обвиняют по статье "Доведение лица до самоубийства".
Стоит отметить, что сайт, на котором изначально появилась эта история, специализируется на выдуманных новостях, о чем говорится в его описании.
Однако это не первый подобный случай. Ранее в столице нашли труп мужчины с отрезанной головой и ногами. Он работал коллектором. Тело обнаружили прямо в квартире должника. Сотрудник агентства пришел к задолжавшему мужчине в гости и вымогал деньги. За это неадекватный мужчина с психическим расстройством убил его.
Но чаще в СМИ попадают обратные случаи, когда зверствуют именно взыскатели долгов. В начале года в Ульяновске коллектор сжег двухлетнего ребенка должников за долги по микрозайму. Подозреваемый бросил в окно дома "коктейль Молотова", который угодил прямо в кроватку, в которой спал малыш.
Ребенок моментально вспыхнул, получив сильнейшие ожоги лица и предплечий, но к счастью, его дедушка вовремя это заметил и смог сбить пламя, получив при этом сильные ожоги рук.
После этого законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило Госдуме РФ запретить коллекторские агенства.
А в прошлом году коллекторы забили родителей и беременную жену должника в Калужской области. При этом они просто попросили подождать, пока найдут деньги, дав задаток.
В Воронеже тоже в прошлом году, пытаясь выбить долг, коллектор "заминировал" школу. Секретарю учебного заведения на телефон поступило сообщение, что при условии невозврата долга вымогатель ее взорвет.
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