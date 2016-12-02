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Источник Правда.Ру

Спецслужбы о кибератаках: Мы готовы к "отлову" и блокированию панических сообщений

Происшествия

В ФСБ сообщили, что несколько крупнейших российских банков могут подвергнуться масштабной кибератаке. Как отмечается, в ее организации могли участвовать иностранные спецслужбы. В ведомстве отметили, что командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast.

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В спецслужбах уточнили, что, по их данным, кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой СМС и публикациями в социальных сетях провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Об этом писало РИА Новости.

Как сообщала ранее Pravda.Ru, похожая история была два года назад. В декабре 2014 года по России стали ходить слухи о якобы планирующихся блокировках карт Visa, отсутствии денег, появились вбросы про грядущую заморозку счетов и прочие "страшилки". Слухи распространяли в соцсетях.

Эксперты говорят, что все это — провокации и слухи, чтобы люди начали сметать наличные со счетов, создав проблемы конкретным банкам и экономике в целом.

Между тем крупнейшие российские банки уже прокомментировали эту информацию. Они заверили СМИ, что их системы безопасности соответствуют всем последним требованиям и гарантируют полноценную защиту операций клиентов.

Российские операторы связи также заявили, что готовы защитить своих абонентов в случае кибератак.

Информацию о готовящихся атаках прокомментировал высокопоставленный источник Pravda.Ru в спецслужбах.

— Люди, увы, верят плохим новостям, а информация из интернета к аллегорической бабушке со сберкнижкой донесется за несколько часов через молодых родственников. В итоге ожидался вал обращений за снятием денег, обналичиванием средств с карт, это был бы "DDOS" банков людьми. А ведь еще есть малые, средние и крупные компании — держатели счетов, у которых каждый день оплаты, расчеты…

Если бы заранее не были приняты меры, в том числе информационной защиты, готовности Центробанка обеспечить все банки ликвидностью (деньгами) экстренно и в чрезвычайных объемах — возникла бы паника и сильный удар по банковской системе страны. Сейчас приняты исчерпывающие меры, включая готовность к "отлову" и блокированию панических сообщений в социальных сетях.

Можем ли мы сразу сказать, что за этим стоит Украина, заинтересованная максимально "насолить" России? Или что это инициатива или помощь США — официальное руководство которых обещало "ответить кибероружием в удобное время" на якобы атаки российских хакеров? Пока нет. Сейчас ведется тщательное расследование. Можно лишь утверждать, что эта атака спланирована с участием спецслужб иностранного государства.

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