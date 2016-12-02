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Источник Правда.Ру

В Брянской области мужчина заплатил многотысячный долг по алиментам мелочью

Происшествия

Житель города Унеча (Брянская область) принес судебным приставам более 20 тыс. рублей монетами, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УФССП. Отмечается, что до этого мужчина побывал на приеме у судебного пристава, узнал сумму своего долга по алиментам своей несовершеннолетней дочери и порядок его оплаты.

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"Спустя несколько дней он прибыл в районный отдел судебных приставов с увесистым пакетом, в котором находилось 4 полотняных мешка с монетами номиналом один, два, пять и десять рублей Банка России различных годов выпуска. Как объяснил сам должник, монеты он собирал длительное время, и их набралось очень много", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для пересчета такого количества монет судебным приставам пришлось обратиться в организацию со специализированным счетным оборудованием. После этого мужчине выдали квитанцию о погашении долга, а монеты доставили в банк — "для зачисления на депозитный счет подразделения".

Это далеко не первый подобный случай. С такими изобретательными должниками приставы сталкиваются по всей России. Суммы иногда фигурируют значительно больше. Пожалуй, самым "мелочным" оказался житель Майкопа. Пришедшему к нему приставу он отдал около 40 тысяч рублей десятирублевыми купюрами. Остальную сумму — еще 42 тысячи — он "вынес" в шести мешках. В мешках были 50-копеечные монеты, рубли, "двушки" и пятаки. Приставу ничего не оставалось делать, как распаковать пакеты и вспомнить математику. Считать ему, в отличие от коллег из Брянской области, пришлось самому.

Похожий случай был в сентябре этого года во Владимире. Местный житель погасил долг бывшей жене в 6 тысяч рублей двумя трехлитровыми банками монет достоинством от 1 до 5 рублей.

А в Перми должник, желавший отомстить судебным приставам и погасить задолженность, принес несколько килограммов монет в надежде, что их в качестве уплаты долга не возьмут. Но пристав не только приняла деньги у мужчины, но и вспомнила, что мужчина просрочил оплату. 16 тысяч он отдал монетами номиналом в 1 рубль, 10 и 50 копеек.

Кстати, сами сотрудники службы судебных приставов относятся к таким людям и с юмором, и философски, мол, главное, чтобы должники платили, а какими деньгами, неважно, они ведь не пахнут.

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