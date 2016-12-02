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Источник Правда.Ру

Специалисты рассказали, провалится ли Уфа под землю

Происшествия

Архитекторы и спасатели в Уфе, где недавно под землю провалился припаркованный автомобиль, просят местных жителей не беспокоиться и уверяют, что город не провалится в карстовую пустоту, пишет РИА Новости.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В то же время они не могут с точностью предсказать, где и когда в Уфе еще раз может произойти обвал грунта. Накануне местные СМИ писали, что в Уфе произошло сразу несколько случаев провала грунта. О трех таких эпизодах рассказали в соцсетях горожане. Так, огромная яма появилась на проезжей части по улице Первомайской в Черниковке, рядом с кинотеатром "Победа". Яма появилась прямо посреди проезжей части. Обвал произошёл около 9 часов утра, как раз когда горожане спешат на работу. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Трещина, как оказалось, образовалась ещё за несколько дней до провала. В понедельник территорию огородили. Но работы не начинали, всё ждали разрешения. В итоге дождались провала. Глубина и диаметр ямы составили около 4 метров.

Яму на Первомайской горожане тут же сопоставили с недавним ЧП. В конце прошлой недели в жилом дворе, что по улице Интернациональной, под землю полностью ушла "Лада Калина".

Однако в случае с ЧП на Первомайской асфальт провалился вовсе не из-за карстового провала, а из-за прорыва трубы, приведшего к усадке грунта, уверены коммунальщики. На место прибыли ремонтники, которые начали откачивать из ямы воду и проводить восстановительные работы.

В пресс-службе мэрии заявили, что последовавшие друг за другом ЧП не взаимосвязаны. "У провала на улице Интернациональной была причина природного характера, на Первомайской — техногенного",- сказал начальник информационно-аналитического управления Камиль Юлаев. На улице Интернациональной карстовые провалы случались и раньше. "По словам очевидцев, в 1990-х годах там ушло под землю дерево, участок был забетонирован. В результате нового провала и обрушения грунтов возникло небольшое повреждение трубопровода, но утечка воды из него была минимальной. Анализ проб содержимого провала показал, что вода имела природное происхождение",- отметил Коммерсанту господин Юлаев.

Столица Башкирии Уфа построена на закарстованной территории. Ежегодно здесь происходят несколько случаев обвала грунта. По мнению специалистов, одной из причин частых обвалов может стать точечная застройка без проведения мониторинга пластов почвы.

Однако повода для паники нет, и город не провалится, уверяют эксперты. Но обвалы карста будут продолжаться, потому что это естественный природный процесс, который невозможно предугадать. Собеседник отметил, что он носит вероятностный характер и ни один специалист не в силах предсказать, где и в какое время может произойти провал.

Кстати, городские власти уже распространили среди местных жителей памятку с предупреждением о правилах поведения при возникновении карстовых провалов. В ней рекомендуется при нахождении в эпицентре ЧП покинуть здание, а на улице отойти на безопасное расстояние — не менее 10 метров. Автомобилистам власти советуют покинуть автомобиль "и ни в коем случае не предпринимать самостоятельных попыток его спасти".

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