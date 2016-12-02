Российский фрегат "Пытливый" настолько "обидел" главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, что ему пришлось пожаловаться на военный корабль на своей странице в Facebook.
По рассказу Матиоса, "Пытливый" якобы не подпустил судно с украинскими пограничниками к российской буровой установке в Черном море.
«Тридцатого ноября и 1 декабря военные прокуроры совместно с офицерами Госпогранслужбы и других правоохранительных органов и госструктур совершили выход в море к Одесскому газовому месторождению в Черном море. Это было сложное следственное мероприятие», - написал он.
Однако "неожиданно" оказалось, что установка находится под охраной сторожевого фрегата Черноморского флота, что еще больше усложнило мероприятие.
С корабля украинцев предупредили, что они приблизились к установке в нарушение режима, и отогнали.
"Как на войне", - посетовал прокурор, добавив при этом, что это событие - "праздник для украинских прокуроров", которые установили, что российские военные "нарушают международные нормы", то, что российский фрегат находился рядом с украинским кораблем, оказывается, "создает угрозу мореплаванию".
Конечно, украинский военный прокурор усмотрел тут "подходящий момент" для составления "жалобы, протеста и прочих документов".
С такими "жалобами и протестами" Киев выступает не в первый раз. Как сообщала Правда.Ру, летом этого года Украина уже собиралась подавать в суд на Россию "за незаконную добычу газа" в Черном море, ссылаясь при этом на конвенцию Организации объединенных наций по морскому праву.
Украинская сторона утверждала, что Россия добывает газ "на участке шельфа в морской зоне Украины".
Напомним, вскоре после воссоединения Крыма с Россией, Украина оценила потери от добычи сланцевого газа на шельфе Черного моря в $40 млрд.
При этом Киев продолжает устраивать провокации в отношении полуострова. За примером и ходить далеко не надо: объявленные Украиной 1-2 декабря "учебные ракетные стрельбы" прямо над Крымом в акватории Черного моря. С "научно-исследовательскими целями", как уточнили в Киеве.
На свои претензии Москва ответа не получила.
Впрочем, можно предполагать, что либо ответа из Киева не будет вообще, либо он будет отрицательным. К такому выводу подталкивает комментарий секретаря СНБО Александра Турчинова. Высказавшегося в том духе, что "Крым - это Украина", а потому где хотим, там и проводим "научные исследования".
Вообще говоря, информация о стрельбах спровоцировала шквал энтузиазма в рядах разнокалиберных украинских экспертов. Суть рассуждений сводится к тому, что Россию необходимо постоянно держать в напряжении. То есть провоцировать. Желательно почаще. Не будет ответа - значит в Москве сомневаются насчет статуса Крыма. Будет - например, собьют в воздушном пространстве полуострова мирно летящую украинскую ракету - это уже неприкрытый акт агрессии. На что должна последовать реакция Запада - санкции, поставки оружия, может быть кредиты и так далее - отследить берега этого океана фантазий не представляется возможным.
Так что, эти стрельбы - повышение ставок в расчете на резкий ответ России? В Киеве действительно рассчитывают на это и надеются извлечь выгоду?
Ответы на эти вопросы попытался найти обозреватель Pravda.Ru Антон Куликов в своем материале "Гопак на граблях: Когда Украину отучат от провокаций в Крыму"
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