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Источник Правда.Ру

"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки

Происшествия

Российский фрегат "Пытливый"  настолько "обидел" главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, что ему пришлось пожаловаться на военный корабль на своей странице в Facebook.

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Фото: mil.ru

По рассказу Матиоса, "Пытливый"  якобы не подпустил судно с украинскими пограничниками к российской буровой установке в Черном море.

«Тридцатого ноября и 1 декабря военные прокуроры совместно с офицерами Госпогранслужбы и других правоохранительных органов и госструктур совершили выход в море к Одесскому газовому месторождению в Черном море. Это было сложное следственное мероприятие», - написал он.

Однако "неожиданно" оказалось, что установка находится под охраной сторожевого фрегата Черноморского флота, что еще больше усложнило мероприятие.

С корабля украинцев предупредили, что они приблизились к установке в нарушение режима, и отогнали.

"Как на войне", - посетовал прокурор, добавив при этом, что это событие - "праздник для украинских прокуроров", которые установили, что российские военные "нарушают международные нормы", то, что российский фрегат находился рядом с украинским кораблем, оказывается, "создает угрозу мореплаванию".

Конечно, украинский военный прокурор усмотрел тут "подходящий момент" для составления "жалобы, протеста и прочих документов".

С такими "жалобами и протестами" Киев выступает не в первый раз. Как сообщала Правда.Ру, летом этого года Украина уже собиралась подавать в суд  на Россию "за незаконную добычу газа" в Черном море, ссылаясь при этом на конвенцию Организации объединенных наций по морскому праву.

Украинская сторона утверждала, что Россия добывает газ "на участке шельфа в морской зоне Украины".

Напомним, вскоре после воссоединения Крыма с Россией, Украина оценила потери от добычи сланцевого газа на шельфе Черного моря в $40 млрд. 

При этом Киев продолжает устраивать провокации в отношении полуострова. За примером и ходить далеко не надо: объявленные Украиной 1-2 декабря "учебные ракетные стрельбы" прямо над Крымом в акватории Черного моря. С "научно-исследовательскими целями", как уточнили в Киеве.

На свои претензии Москва ответа не получила. 

Впрочем, можно предполагать, что либо ответа из Киева не будет вообще, либо он будет отрицательным. К такому выводу подталкивает комментарий секретаря СНБО Александра Турчинова. Высказавшегося в том духе, что "Крым - это Украина", а потому где хотим, там и проводим "научные исследования".

Вообще говоря, информация о стрельбах спровоцировала шквал энтузиазма в рядах разнокалиберных украинских экспертов. Суть рассуждений сводится к тому, что Россию необходимо постоянно держать в напряжении. То есть провоцировать. Желательно почаще. Не будет ответа - значит в Москве сомневаются насчет статуса Крыма. Будет - например, собьют в воздушном пространстве полуострова мирно летящую украинскую ракету - это уже неприкрытый акт агрессии. На что должна последовать реакция Запада - санкции, поставки оружия, может быть кредиты и так далее - отследить берега этого океана фантазий не представляется возможным.

Так что, эти стрельбы - повышение ставок в расчете на резкий ответ России? В Киеве действительно рассчитывают на это и надеются извлечь выгоду?

Ответы на эти вопросы попытался найти  обозреватель Pravda.Ru Антон Куликов в своем материале "Гопак на граблях: Когда Украину отучат от провокаций в Крыму"

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