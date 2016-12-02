Названы главные виновники трагедии псковских "Бонни и Клайда"

Больше половины россиян считают, что в случившемся виноваты родители подростков, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Сообщается, что 51% респондентов ответили, что главной причиной стали проблемы в семье, пишет RT.

При этом 15% опрошенных полагают, что в трагедии виноваты сами подростки, 11% связывают их поступок с негативным влиянием интернета, а 8% — с несовершенством воспитательных программ в школах.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в поселке Струги Красные 14 ноября Екатерина Власова и Денис Муравьев покончили с собой, забаррикадировавшись в доме Катиного отчима. Перед этим они обстреляли машину полицейских.

15-летние подростки выложили в Инстаграм видеозапись, на которой видно, как молодой человек заряжает ружьё и стреляет в УАЗ правоохранителей.

Последние часы своей жизни Катя и Денис транслировали в перископ. Как сообщают правоохранители, в настоящее время в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.

Правительство России после трагедии с подростками в Псковской области планирует реорганизовать и усилить всю службу психологов.

Между тем отец девочки угрожает убить ее отчима. Поехать домой к отчиму Кати мужчина собирался сразу после поминок на кладбище. Он также пригрозил побить телевизионщиков, которые пытались его снимать, и заявил, что спас бы дочь, если бы видел ее предсмертную трансляцию в перископе.

Подробности самоубийства Дениса и Кати рассказал журналистам их друг. "Денис, перед тем, как выстрелить в Катю, написал другу, что будет стрелять Кате в затылок, потому что Кате страшно, и он сказал, чтобы ей не было страшно, пусть повернется спиной. Сказал Кате: "Встань спиной"", — рассказал подросток.

Кстати, эксперты, с которыми говорили корреспонденты Правды. Ру, считают, что в таких происшествиях виновата среда, в которой растут дети. По словам доктора юридических наук, профессора Людмилы Айвар, подростки стали более жестокими, более циничными, бессердечными к чужой боли, и их радует то, что причиняет страдания другим людям. Она связывает это с той общественной средой, в которой мы сейчас живем, и с теми многочисленными западными влияниями, которые оказываются на наших детей. Раньше не было такого количества боевиков, где идеализировался отрицательный персонаж, где злодей был выставлен в таком положительном свете.

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