Источник: Крушение "Прогресса" произошло из-за очередной халатности

В качестве одной из причин падения грузовика "Прогресс МС-04" может рассматриваться халатность при сборке двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", сообщает РИА Новости.

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"Вероятнее всего, по итогам расследования госкомиссия в очередной раз будет вынуждена констатировать выявленный факт некачественной сборки двигателя РД-0110, а стендовое моделирование, которое будет проведено после анализа имеющейся телеметрии покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями", — сообщил источник в космической отрасли.

Источник добавил, что, вероятно, за этим последуют некие кадровые решения, а все готовые двигатели, в том числе, уже установленные на ракеты-носители типа "Союз", необходимо будет снимать, доставлять на предприятие, повторно тестировать, устранять возможные недочеты при сборке, что приведет к очередному переносу намеченных запусков "вправо"

Разработчиком двигателя РД-0110 является воронежское КБ Химавтоматики.

Государственная комиссия, расследующая аварию ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04", считает основной версий случившегося прогар двигателя третьей ступени ракеты, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Причиной этого могло быть как попадание в двигатель посторонних частиц, так и некачественная сборка двигателя, уточнил он.

Как накануне писала Правда. Ру, над территорией Тувы потерпел крушение российский космический грузовик "Прогресс МС-04", направлявшийся к МКС.

Произошла нештатная ситуация на высоте 190 км над труднодоступной гористой территории Республики Тыва, сообщает Роскосмос. При этом большинство обломков космического грузовика сгорели при вхождение в плотные слои атмосферы.

"Прогресс", на борту которого было 2.5 тонны груза — вода, воздух, продукты питания, медикаменты, одежды, научное оборудование, средства личной гигиены для космонавтов, работающих на Международной космической станции, а также топливо для дозаправки станции и скафандр нового поколения для работы в открытом космосе "Орлан-МКС", должен был состыковаться с космической станцией через двое суток.

Между тем обломки "Прогресса" будут искать беспилотники. Оперативная группа пожарных, отправленная на место предполагаемого падения грузового космического корабля "Прогресс" в Улуг-Хемский район Тувы, обследовала территорию и не нашла его обломков.

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