Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Источник: Крушение "Прогресса" произошло из-за очередной халатности

Происшествия

В качестве одной из причин падения грузовика "Прогресс МС-04" может рассматриваться халатность при сборке двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", сообщает РИА Новости.

356176.jpeg
Фото: AP

"Вероятнее всего, по итогам расследования госкомиссия в очередной раз будет вынуждена констатировать выявленный факт некачественной сборки двигателя РД-0110, а стендовое моделирование, которое будет проведено после анализа имеющейся телеметрии покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями", — сообщил источник в космической отрасли.

Источник добавил, что, вероятно, за этим последуют некие кадровые решения, а все готовые двигатели, в том числе, уже установленные на ракеты-носители типа "Союз", необходимо будет снимать, доставлять на предприятие, повторно тестировать, устранять возможные недочеты при сборке, что приведет к очередному переносу намеченных запусков "вправо"

Разработчиком двигателя РД-0110 является воронежское КБ Химавтоматики.

Государственная комиссия, расследующая аварию ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04", считает основной версий случившегося прогар двигателя третьей ступени ракеты, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Причиной этого могло быть как попадание в двигатель посторонних частиц, так и некачественная сборка двигателя, уточнил он.

Как накануне писала Правда. Ру, над территорией Тувы потерпел крушение российский космический грузовик "Прогресс МС-04", направлявшийся к МКС.

Произошла нештатная ситуация на высоте 190 км над труднодоступной гористой территории Республики Тыва, сообщает Роскосмос. При этом большинство обломков космического грузовика сгорели при вхождение в плотные слои атмосферы.

"Прогресс", на борту которого было 2.5 тонны груза — вода, воздух, продукты питания, медикаменты, одежды, научное оборудование, средства личной гигиены для космонавтов, работающих на Международной космической станции, а также топливо для дозаправки станции и скафандр нового поколения для работы в открытом космосе "Орлан-МКС", должен был состыковаться с космической станцией через двое суток.

Между тем обломки "Прогресса" будут искать беспилотники. Оперативная группа пожарных, отправленная на место предполагаемого падения грузового космического корабля "Прогресс" в Улуг-Хемский район Тувы, обследовала территорию и не нашла его обломков.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Генеральная уборка МКС
Темы МКС Прогресс
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
Кремль
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Нефть
О чем договорились Россия и ОПЕК
Читательский топ
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Отчаянные переговоры: О чем сирийская оппозиция договаривается с Россией?
Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
Гопак на граблях: Когда Украину отучат от провокаций в Крыму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?

Сегодня полностью освобожден восточный Алеппо. О чем теперь с нами будет договариваться Керри? На этот вопрос Pravda.Ru ответил эксперт Иван Коновалов.

Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Экспертное мнение
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Мир
Отчаянные переговоры: О чем сирийская оппозиция договаривается с Россией?
Экспертное мнение
Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Карибские страны
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Южная Америка
Мадуро объявил о конце капитализма
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования

Уровень подготовки российских школьников значительно превысил результаты учащихся большинства стран.

Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация — болевая точка суверенитета России
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Экспертное мнение
Дочь Георгия Жукова: "Если бы не события в стране, папа стал бы скорняком"
Мир
Советник Трампа предлагала дать Путину Нобелевскую премию мира
Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина Любовь Степушова (Люлько) О чем договорились Россия и ОПЕК Любовь Степушова (Люлько) Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов
Комментарии
vkontakte_378129471 "В 90-е люди сами это выбрали": Мифы и факты о "вымирании" России
vkontakte_378129471 "В 90-е люди сами это выбрали": Мифы и факты о "вымирании" России
Ирка Мазурок Дочь Георгия Жукова: "Если бы не события в стране, папа стал бы скорняком"
Галина Суровегина Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
vkontakte_378129471 "В 90-е люди сами это выбрали": Мифы и факты о "вымирании" России
Владимир Аристархов Минздрав опроверг слухи о всеобщей платной медицине
Владимир Аристархов Почему соцсети так сильно влияют на наших детей?
Alexey Orlov Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Владимир Аристархов Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
володя тиунов Крушение "Прогресс МС-04": Причины, хроника, мнения
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?