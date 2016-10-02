Вероятный убийца московской школьницы покончил жизнь самоубийством

Недалеко от места убийства 15-летней девушки, которую нашли сегодня с ножевыми ранениями в шею в одном из парков столицы, обнаружено тело предполагаемого убийцы, который покончил с собой.

Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова.

Тело подозреваемого обнаружили недалеко от места убийства, сказала она. По словам Ивановой, им оказался учащийся одного из вузов Москвы.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что девушку предположительно убил студент из другого региона.

Тело московской школьницы было обнаружено недалеко от улицы Маршала Катукова на северо-западе Москвы в воскресенье. В связи с убийством девушки было возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, 2 октября в парковой зоне вблизи улицы Маршала Катукова в Москве обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в шею", - сказала журналистам представитель главка СК Юлия Иванова. Следователи уже установили подозреваемого, добавила она.

По данным источника в правоохранительных органах, до убийства девушка активно переписывалась в социальных сетях с 21-летним студентом. Источник сообщил, что студент также попадает в круг подозреваемых.

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