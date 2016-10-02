Дрезден: Немецкие террористы атаковали снова

Неспокойной выдалась минувшая ночь в немецком Дрездене. Сначала в городе прогремело два взрыва - перед местной мечетью и конгресс-центров, а затем неизвестные сожгли три полицейские машины. К счастью, как подтверждает полиция, пострадавших при этих инцидентах не оказалось.

Фото: AP

В качестве одной из версий взрывов полиция федеральной земли Саксония называет "ненависть к приезжим.

В момент взрыва в мечети находился только имам со своей семьей, прихожан не было. "Взрывной волной входная была проломлена дверь", - говорится в опубликованном полицией Саксонии отчете. В результате второго взрыва, возле Международного конгресс-центра Дрездена треснул украшавший террасу стеклянный куб. Сразу после инцидента были эвакуированы гости расположенного поблизости бара при гостинице.

В обоих местах специалистами были обнаружены остатки идентичных самодельных взрывных устройств. По словам руководителя полиции Саксонии Хорста Кретцшмара, "оба взрыва произошли примерно в одно время".

"Несмотря на то, что пока никто не взял на себя ответственность, предполагаемым мотивом является ненависть к приезжим", - заявил он. "При этом мы видим и связь с предстоящими празднованиями Дня немецкого единства в эти выходные", - добавил начальник полиции.

Правоохранительные органы после инцидента приняли решение усилить охрану двух мечетей в Дрездене и исламского культурного центра. "Эти события отразятся на нашем планировании. Мы проверим и другие объекты на факт наличия угрозы и при необходимости будем принимать дополнительные меры для их защиты", - заключил Кретцшмар.

Ущерб, который нанесли неизвестные, сжегшие позднее полицейские машины, исчисляется несколькими десятками тысяч евро. Кто несет ответственность за поджог, пока не установлено.

Следователи связывают все три атаки с проходящими в городе торжествами по случаю Дня германского единства. которые проходят в условиях повышенных мер безопасности.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в ближайшее время Германия может стать целью атаки террористов. Об этом говорится в секретном докладе правительство о внутренней безопасности страны.

"Федеративная Республика Германия является объявленной и фактической целью насилия со стороны джихадистов. Как на территории страны, так и во многих частях мира немецкие ведомства и интересы находятся в зоне высокой абстрактной угрозы. Есть повышенная опасность, что сочувствующие и сторонники исламистских группировок, не имеющие прямой связи или соответствующего приказа со стороны лидеров (группировок), планируют и реализуют свои собственные акты насилия", - говорится в докладе.

При этом, по словам министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, число исламских экстремистов, потенциально готовых к насилию, достигло в Германии самого высокого показателя за последнее время.

Минувшим летом на Германию обрушилась серия терактов, совершенных террористами-одиночками: 17-летний беженец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда, которые ехал в Вюрцбург. Он был ликвидирован полицейскими, в результате атаки пострадали 15 человек. В конце прошлой недели в центре Ансбаха прогремел взрыв у входа на музыкальный фестиваль. Взрывное устройство привел в действие 27-летний выходец из Сирии. Во время взрыва ранения различной степени тяжести получили 15 человек. также в Мюнхене выходец из Ирана открыл огонь по прохожим.

По мнению западных СМИ, "Исламскому государству"** удалось найти способ, как держать европейцев в постоянно напряжении, не затрачивая особых усилий на вербовки и проведение крупных терактов: массовые небольшие террористические атаки сделали свое дело. Небольшие атаки, вероятно, делаются с целью подавить правоохранительные и разведывательные службы западных стран, чтобы помочь другим боевикам спланировать крупный теракт и подготовиться к нему незаметно.

**"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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