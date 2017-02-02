В Египте за подготовку терактов арестован россиянин, завербованный ИГ

Генеральная прокуратура Арабской Республики Египет сообщила о аресте гражданина России, завербованного террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)

В заявлении надзорного органа, в частности, отмечается, что россиянина обвиняют в подготовке к совершению терактов на территории Египта, передает информационное издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

При обыске в квартире подозреваемого по прозвищу Абдель Хамид Рослан полиция обнаружила камуфляжную форму, которую используют террористы. На изъятых мобильном телефоне и ноутбуке была обнаружена его переписка с представителями руководства ИГ, которая свидетельствует о том, что россиянину шло финансирование от боевиков, а также давались инструкции по тому, как совершить теракты. Кроме того, найдены видеозаписи главаря группировки Абу Бакра аль- Багдади и фотографии с лидерами террористической группировки.

Во время следственных мероприятий было установлено, что гражданин РФ был завербован террористами, проходил обучение диверсионной деятельности в их лагерях в Сирии, куда он попал через Турцию. После этого он вернулся в Египет, снял комнату в столичном районе Тагамму аль-Хамис и планировал террористические акции в АРЕ.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, российские спецслужбы в конце прошлого года также задержали завербованных в ИГ граждан России, которые планировали совершить серию терактов на Новый год в Москве. В НАК сообщили, что по указанию главаря Абу-Зарра из Сирии с помощью интернета в России была создана бандитская ячейка под руководством некоего Исмаила. В декабре 2016 года членам этой ячейки поступило указание выехать в Москву и либо ждать передачу им оружия, либо захватить у полицейских, чтобы устроить в столице теракты на Новый год и Рождество.

Почему идут в ИГ россияне, которые не исповедуют ислам и как их убеждают Pravda.Ru рассказал врач-психиатр, психолог Александр Федорович.

По его словам, механизмов может быть очень много, кто-то таким образом зарабатывает на жизнь. "Кто-то собирает бутылки, а кто-то едет убивать. Это выбор каждого. В основе всегда лежит некий внутренний психоаналитический конфликт или какой-то комплекс - сопротивление, возражение, а может быть, месть. Или это могут быть люди, которые просто сбежали из страны, скрылись от преследования", - сказал психолог.

Александр Федорович добавил, что там есть люди, которые нездоровы психически, для которых война - это удовольствие. "Убийство, унижение, надругательство над другим человеком - это просто удовольствие, и они туда едут, чтобы потешить себя. Там могут быть люди, которые находятся в большой обиде на свое государство. Мы так устроены, что если нам плохо, то виноват сантехник Вася, который там трубу не прикрутил, потом виноват участковый, который что-то там не доделал. Потом и президент виноват. Нам всегда нужно, чтобы кто-то был виноват", - отметил эксперт.

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