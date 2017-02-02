Ранила в самое сердце: Петербуржец заколол себя после развода с женой

Житель Санкт-Петербурга госпитализирован с ножевым ранением в сердце и порезами руки в отделение реанимации НИИ Джанелидзе.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 51-летний мужчина был доставлен в больницу вечером 1 февраля с Варшавской улицы в тяжелом состоянии.

Мужчина сам вызвал врачей скорой помощи, после чего позвонил дочери и рассказал о своем ранении. По данным РИА Новости, недавно петербуржец пережил развод со второй женой, что могло стать причиной попытки суицида.

Напомним, ранее сотрудник полиции города Реж Свердловской области на почве ревности застрелил из пистолета врача своей жены. После мужчина позвонил супруге с телефона медработника, рассказал о содеянном и застрелился.

"Сотрудник полиции приехал в больницу, застрелил врача из табельного оружия и покончил с собой. ЧП произошло на почве семейно-бытовых отношений, из-за ревности. По предварительным данным, полицейский обнаружил переписку своей жены с указанным врачом. Убив его, сотрудник позвонил с телефона врача супруге и сказал, что того больше нет, а затем совершил суицид", — рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Несколько лет назад москвич расстрелял свою 38-летнюю жену, после чего застрелился сам. У пары остались сиротами две дочери. По предварительным данным, мужчина приревновал супругу к ее 47-летнему начальнику.

Как выяснилось, мужчина убил свою более успешную супругу за два дня до развода. Отец москвички позже рассказал, что его дочь работала художником-дизайнером и зарабатывала больше своего мужа, который трудился в депо по установке систем пожаротушения в поездах. В свою очередь, начальник погибшей рассказал, что женщина даже хотела уволиться из-за ревности мужа. Однако она была очень хорошим сотрудником и талантливым художником, поэтому он ее не отпустил.

Самоубийца оставил предсмертную записку с просьбой никого не винить в его смерти, а прах развеять над Невой в Санкт-Петербурге, где они были счастливы с женой.

Похожая семейная трагедия разыгралась в Челябинске. Мужчина застрелил в торговом центре "Маяк" одну из сотрудниц, после чего покончил с собой. От полученных ранений 40-летняя женщина скончалась на месте. Убитая женщина работала заведующей в кафе торгового центра. Позже выяснилось, что она являлась бывшей женой убийцы, а преступление было совершено на почве ревности.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!