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Источник Правда.Ру

В аэропорту Шереметьево скрутили мужчину, сообщившего о бомбе в багаже

Происшествия

В аэропорту Шереметьево 1 января задержан мужчина, который заявил, что у него в багаже находится взрывное устройство.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

"В 08:40 1 января при прохождении досмотра один из пассажиров (москвич 1981 года рождения) заявил, что у него в багаже находится взрывное устройство" — рассказала представитель МВД.

На место сразу были вызваны сапёры, полиция и экстренные службы. Подозрительного мужчину скрутили, а затем обыскали. При досмотре личных вещей мужчины опасных предметов обнаружено не было, передает РИА "Новости". 

Однако пассажир вел себя неадекватно и ругался с полицейскими. В результате дебошир был задержан и привлечен к ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

Известно, что в аэропорт мужчина прибыл на аэроэкспрессе. При этом у неизвестного не оказалось и документов. Зачем он заявил о бомбе, мужчина не пояснил. Он задержан до выяснения личности.

В ноябре подобное ЧП случилось в Домодедове. Ночью 20 ноября на борт самолета зашли супруги, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина стал вести себя неадекватно — он начал нецензурно браниться и сообщил о намерениях взорвать самолёт, а также попытался попасть в кабину экипажа.

Как сообщило ТАСС, вылет самолета был отложен, дебошира задержали сотрудники транспортной полиции. Они доставили мужчину в отдел для разбирательства. После того, как конфликт был улажен, борт вылетел в Дубай.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, полиция составила административный протокол на пассажира рейса "Москва-Дубай" за ложное сообщение о заминированном самолёте.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, сегодня в аэропорту Анталья задержали мужчину, который грозился взорвать себя. Как сообщает CNN Turk, с криками "Аллах акбар!" неизвестный угрожал, что взорвёт якобы находящуюся на нём бомбу.

Полиция отреагировала незамедлительно, схватив злоумышленника. Инцидент произошёл в зоне досмотра пассажиров. В полиции не исключили, что молодой человек, которому на вид 25-30 лет, может находиться в наркотическом опьянении или страдать психическим заболеванием.

А в новогоднюю ночь в Турции произошел очередной теракт, уже третий за месяц. Террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.

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Темы Москва теракт Шереметьево
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