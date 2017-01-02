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Источник Правда.Ру

В Ереване нашли мертвым майора российской военной базы

Происшествия

Тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли в одной из гостиниц в Ереване, сообщил РИА Новости представитель полиции республики.

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Источник фото: архив Правды.Ру

"Первого января в 19.00 (18.00 мск) в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы "Дружба" был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются", — сказал собеседник агентства.

На место инцидента приехала оперативная группа во главе с заместителем начальника управления полиции Еревана полковником полиции Артаком Погосяном. Правоохранителями было установлено, что умерший — 45-летний гражданин России Виктор Емельянов, временно прописанный в гостинице. Россиянин служил заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении, его воинское звание — майор.

В полиции добавили, что для установления причин инцидента была назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Виктора Емельянова найдено не было.

Причиной смерти офицера российской авиационной базы в Армении, найденного в общежитии в Ереване, могла стать острая сердечная недостаточность, по факту смерти возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе ЮВО.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Власти Армении считают российское военное присутствие, наряду с Погрануправлением ФСБ России в республике, важной составляющей национальной безопасности страны.

Недавно был проведен опрос, который показал, что военную помощь от России в Армении готовы принять 72% респондентов, это минимальный показатель за пять лет — в прошлом году он был выше на 10 процентных пунктов, говорится в ежегодном исследовании Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) "Интеграционный барометр ЕАБР".

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