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Источник Правда.Ру

В Китае отменили больше 80 рейсов из-за сильного смога

Происшествия

В международном аэропорту Шуанлю в китайском городе Чэнду из-за сильного тумана задержан 81 рейс, ещё семь отменены. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на администрацию аэропорта.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Отмечается, что утром 2 января из-за ухудшения видимости взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть на четыре часа. Вылета в аэропорту ожидают около 8 тысяч пассажиров.

"Смог повлиял на работу аэропорта, но ситуация под контролем. Пассажирам предоставлено горячее питание, мы обеспечили своевременное оповещение об изменениях в расписании", — сообщил ТАСС по телефону представитель воздушной гавани. При этом он отметил, что сегодня нет рейсов в Россию

Согласно информации сайта по мониторингу загрязнения воздуха, по состоянию на 18.45 по местному времени (13.45 мск) концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе Чэнду составляет 167 микрограммов на кубометр. Безопасный уровень, рекомендуемый ВОЗ, составляет 25 микрограммов на кубический метр, передает РИА "Новости".

Одной из причин смога в городе стали выбросы многочисленных промышленных предприятий. Особенно тяжелая ситуация складывается в отопительный сезон, когда работающие на полную мощность угольные электростанции и бойлерные выбрасывают в воздух угольную пыль.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в середине декабря в 24 городах страны был объявлен красный уровень опасности в связи с ухудшением качества воздуха из-за смога. Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне тревоги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый — три дня, желтый — два дня и синий — один день.

В центре столицы концентрация в воздухе загрязняющих веществ PM2,5 в середине декабря превышала 200 мкг на метр кубический, что говорит о высокой степени загрязнения, отмечают в местном центре мониторинга экологической ситуации. В отдельных районах Тяньцзиня портового города, соседствующего с Пекином, индекс загрязнения воздуха AQI достиг значения в 300 единиц, что свидетельствует о серьезнейшем загрязнении воздуха.

Местные власти решили, по крайней мере, на несколько дней закрыть сотни заводов, также были закрыты школы. Количество транспортных средств на дорогах города резко сокращено.

Пекин является одной и самых грязных столиц мира. Город регулярно окутывает густой смог.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в начале этого года в стране придумали, как бороться со смогом. Китайские инженеры разрабатывают причудливые конструкции из вентиляторов, которые, по замыслу инициаторов, должны помочь при разгоне непроглядного тумана из выхлопных газов и вредных выбросов в атмосферу.

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Китай задыхается от смога
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