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Источник Правда.Ру

Электричка сбила семью в Подмосковье

Происшествия

 

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источник Pravda.Ru

Электропоезд сбил в Раменском районе Подмосковья мужчину, его жену и малолетнего ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Инцидент произошел утром на станции 47-й км, семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.

"Мужчина погиб, его жене медпомощь была оказана на месте, пятилетний ребенок направлен в детскую больницу с различными травмами", — сказали в пресс- службе. В декабре под пригородные поезда в Подмосковье попали два подростка и мужчина. Они перебегали пути в неположенном месте. Подростки и мужчина погибли на месте.

В этом году поезд сбил женщину с ребенком. Это случилось в апреле на станции "Нахабино". Электричка сбила молодую женщину с годовалой дочкой. С тяжелыми травмами потерпевшие были госпитализированы. Инцидент произошел, когда женщина с ребенком переходила железнодорожные пути.

В прошлом году "Сапсан" на скорости 200 км/ч сбил двух глухонемых. По мере приближения к платформе, заметив двух людей, переходящих пути, машинист нажал тревожную кнопку, однако те не отреагировали на сигнал и не отошли, в результате чего их буквально затянуло воздушной волной.

Как сообщили в местном управлении МВД, после экстренного торможения и наезда на людей машинист не остановился и продолжал маршрут. Погибшими оказались двое мужчин из Карелии, подрабатывавшими в этой области в электричках. Они были глухонемыми и не услышали важного сигнала.

Все, кто находится вблизи железнодорожных путей, обязаны соблюдать общепринятые правила:

1.Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагона.

2.При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

3.На переездах переходить пути можно только при открытом шлагбауме.

Помните, что проезд и переход через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах; при проезде и переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами.

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