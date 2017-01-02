Во Франции в новогоднюю ночь спалили 650 машин

Во Франции в новогоднюю ночь было сожжено около 650 автомобилей, сообщили в МВД страны. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась: в 2016-м сожгли 602 машины.

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"В этом году число сожженных автомобилей, сколь бы неприемлемым ни было это явление, в 2016 году составило 650, по сравнению с прошлым годом, когда было 602 случаев поджога. За последние пять лет число сожженных автомобилей снизилось на 20%", — также отмечается в заявлении.

К слову, в 2014 году сожжённых машин было больше тысячи, в 2015 — порядка 900. Такой "криминальный обычай" зародился в пригородах Страсбурга в 1988г, где молодежь из бедных кварталов, от избытка чувств пускала самодельные петарды и некоторые из них попали в машины и их подожгли.

Власти всячески стараются пресечь эту практику. Чтобы воспрепятствовать массовым поджогам, мэр города запретил запускать петарды на Новый год в 1990 г, но это не помогло. Машины жгли, об этом говорила пресса и феномен распространился по всей Франции, и с каждым годом число сгоревших машин увеличивалось.

Позже решили бороться с поджигателями политикой "негласности". В 2009 году префект Альзаса обвинил в развитии этой "моды' прессу, по его мнения именно медиатизация сжигания машин мотивировала молодежь на дальнейшие "подвиги". Поэтому с 2010 года МВД перестала сообщать цифры о машинах, сгоревших на Новый год.

Результата не было, и в 2013 году о сожженных машинах заговорили вновь. Кстати, об этническом составе поджигателей данные не публикуются. Говорят просто "молодежь из неблагополучных кварталов".

Всего более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных, пожарных и сотрудников других служб обеспечивали безопасность на всей территории страны. Были задержаны больше 450 человек, передает РИА "Новости". Порядка 300 из них арестовали.

По данным МВД, в целом ночь с 31-ого на 1-ое января прошла без серьезных инцидентов. Однако в ряде мест все же были отмечены "некоторые случаи напряженности или нарушений общественного порядка". В частности, в Ницце двое бойцов Республиканской роты безопасности (спецподразделение полиции) пострадали, когда неизвестные стали бросать в полицейский патруль камни. В городе Ойонна на востоке страны при тушении одной из подожженных машин пострадал работник пожарно-спасательной службы.

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