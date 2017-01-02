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Источник Правда.Ру

Названа причина обрушения пятиэтажки в Казахстане

Происшествия

 

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фото: Комитет по ЧС МВД Республики Казахстан

Возможной причиной обрушения подъезда жилой пятиэтажки в посёлке Шахан в Шахтинске (Казахстан) стал взрыв общедомового котла отопления. Эту информацию порталу Tengrinews.kz сообщили по номеру открытой в городе горячей линии.

ЧП случилось вечером 1 января. Погибли, по последним данным, 9 человек. Из-под обломков извлечены тела троих детей. Двое пострадавших — мужчина и ребенок — доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

По словам родственников погибших в ЧП, частичный обвал дома в поселке Шахан в Шахтинске произошел неожиданно, жильцы не успели ничего понять. На месте происшествия до сих пор идут разбор завалов и поисково-спасательные работы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На месте происшествия до сих пор продолжается разбор завалов и поисково-спасательные работы. Окружность оцеплена. По информации сотрудников ДЧС, в доме проживало всего 118 человек. В обвалившейся части подъезда проживало 25 человек.

"Думаю, сегодня до конца дня мы разборы завалов проведем по поиску людей. Будем продолжать работу, пока до конца не расчистим. Предположительно, под завалами остается один человек, но мы не можем исключить возможность того, что кто-то был в гостях. Поэтому сказать точно нельзя", — сообщил заместитель начальника ДЧС области Вадим Магамадов.

К поискам пострадавших привлечены 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, частные предприниматели. В операции также задействована тяжелая военная техника.

Жильцов дома эвакуировали. Люди разместились у родственников. Местными властями также предоставлена возможность разместиться в мечети и в детском саду.

После случившегося было возбуждено уголовное дело. Всем семьям погибших будет оказана материальная помощь. "Выделены средства из бюджета для решения этих вопросов. Кроме этого, будет проводиться работа по семьям, им будет оказана материальная помощь, помощь в организации похорон. Комиссия будет создана на республиканском уровне", — цитирует агентство Informburo.kz главу администрации региона Нурмухамбета Абдибекова.

Как передает РИА "Новости", для установления причин обрушения дома в Казахстане создали комиссию.

"Для установления причин обрушения части многоэтажного жилого дома в п. Шахан Карагандинской области создана межведомственная комиссия. В состав комиссии вошли специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля, департамента по чрезвычайным ситуациям и акимата (администрации — ред.) Карагандинской области", — отмечается в сообщении.

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