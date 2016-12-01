В Бенине освобождены россияне, оказавшиеся в заложниках у пиратов

Посольство РФ сообщило, что пираты, захватившие у берегов Бенина греческое судно "Сароник бриз", на борту которого есть россияне, покинули корабль. Однако трое россиян остаются в заложниках.

Фото: АР

По словам заведующей консульским отделом посольства РФ в Бенине Нины Абрамян, в настоящее время судно "Сароник бриз" находится в порту Котону, пиратов на борту нет, состояние здоровья экипажа удовлетворительное.

Как сообщил старший помощник капитана судна, "находясь на рейде в порту Котону, судно было захвачено пиратами". "Пираты дали указание направляться в сторону Нигерии. Там в 30 километрах от порта Харкурт пираты покинули борт и захватили с собой троих заложников, среди которых — капитан корабля, второй механик и повар. Все они россияне. Затем судно вернулось в порт Котону", — сообщила российский дипломат.

"Мы не располагаем информацией, где сейчас находятся трое россиян. Но мы в постоянном контакте с бенинскими правоохранительными органами", — сказал Абрамян, отметив, что в целом состояние здоровья экипажа удовлетворительное, у них имеется необходимый запас продовольствия и воды.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила у берегов Бенина захвачено греческое судно "Сароник бриз" под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что у побережья Нигер пираты напали на российский танкер "Хатанга", перевозивший нефть. Слаженные действия моряков помешали злоумышленникам захватить корабль.

Нападение на танкер, принадлежащий ОАО "Мурманское морское пароходство", произошло в 2009 году. Неопознанное рыболовное судно, проходя на незначительном отдалении от "Хатанги", резко изменило курс и пошло на сближение. На все запросы российского танкера непрошенные гости отвечали молчанием. На танкере выключили прожекторы и объявили общесудовую тревогу.

Быстроходная лодка с пятью пиратами на борту тем временем продолжала сближение с российским судном. Когда "Хатанга" стала уходить от преследования, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия. Капитан, предвидевший такой вариант развития событий, приказал экипажу спрятаться в машинном отделении. Для того, чтобы уйти от пиратской погони, танкеру понадобилось чуть больше часа. В результате слаженных действий моряков никто не пострадал, судно и груз также находятся в полной сохранности.

Нигерийские бандиты существенно отличаются от сомалийских в том, что они не могут захватывать суда с целью получения выкупа. Это обычно либо простой грабеж, либо грабеж с захватом и уводом с собой нескольких членов экипажа, которых через достаточно быстрое время (дни) освобождают, часто без выкупа, сообщает "Морской бюллетень Совфрахт".

Россияне также оказывались и в руках сомалийских пиратов. Инцидент произошел в 2008 году. Отметим, воды Аденского залива, омывающего берега Сомали, всегда славились большим числом морских разбоев. Интенсивность и масштабы пиратских атак у берегов Сомали начали нарастать с 2004 года, независимо от военных мер по защите судоходства в районе Африканского Рога.

До последнего времени побережье Сомали (с точки зрения морского разбоя) считалось местом менее проблемным, чем Юго-Восточная Азия или дельта Нигера. Это было удивительно, ведь воды Африканского Рога — настоящий Клондайк. Здесь сходятся крупнейшие магистральные морские пути: из стран Персидского залива и Дальнего Востока через Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал в Европу и Америку.

Ежегодно здесь проходит 20 тысяч кораблей. Сообщение между нефтяными странами Персидского залива и Азиатско-тихоокеанским регионом через Аравийское море также сравнительно недалеко — на доступном даже для маломерных пиратских судов расстоянии. Характер этих коммуникаций таков, что вероятность смены маршрутов крайне низка. Так что теперь сомалийские пираты "наверстывают упущенное".

Учитывая интенсивность грабежей последнего времени, всё чаще слышатся разговоры о том, что основной грузопоток может пойти в обход сомалийских вод — вокруг мыса Доброй надежды в ЮАР. Но этот путь длиннее на 12-15 суток и, следовательно, сколько-нибудь рентабелен лишь при достаточно низких ценах на нефть. А на пути вокруг Южной Африки пиратов тоже хватает. Кстати, рост их активности на побережье Гвинейского залива (та же дельта Нигера) подозрительно синхронизирован с ростом напряжённости у Африканского Рога.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня