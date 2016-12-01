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Источник Правда.Ру

Хабаровские живодерки стали примером для подражания

Происшествия

Следствие продолжает проверку информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, о том, что, якобы, две хабаровские школьницы жестоко обращаются с животными.

Хабаровские живодерки стали примером для подражания
Фото: Fotodom.ru/DP

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, 31 октября две девочки, 12 и 13 лет, посмотрели в Сети нашумевшие фотографии и видеоролики издевательств над животными, совершенные двумя 17-летними жительницами города.

Девочки решили повторить увиденное, но только без реального издевательства над животным. Как сообщают правоохранители, подростки взяли котенка, который проживал у одной из них, пришли в заброшенное здание и стали повторять (имитировать) увиденное в Интернете.

Дети намазали краской живот котенку, чтобы все подумали, что это кровь, сделали фотографии ножа рядом с котенком, и имитировали сцену, где они, якобы, давят животное ногой. Все фотографии и видеоматериалы 13-летняя девочка выложила в интернет.

Сотрудникам полиции девочки сказали, что не мучили котенка, а только подражали двум 17-летним фигуранткам уголовного дела, с целью привлечения к себе внимания. В настоящее время котенок продолжает жить у одной из девочек, он здоров. Подростки пообещали, что больше никогда не будут делать ничего подобного.

Как сообщили в Следственном комитете, обе девочки воспитываются в неблагополучных семьях. В школе, где учатся девочки, с учениками и родителями будут проведены беседы о недопущении противоправной деятельности, воспитании подрастающего поколения в духе защиты и заботы о "братьях наших меньших".

Напомним, ранее две девушки из Хабаровска опубликовали на своих страницах в соцсети фотографии издевательств над животными. В Сети появилась петиция с просьбой наказать девушек. В настоящее время действия обеих 17-летних девушек переквалифицированы с части 1 статьи 245 УК на часть 2 статьи 245 (жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание, которое им грозит, два года.

"Девушкам грозит не только лишение свободы, но и штраф. В этом деле возможна так называемая вилка наказания. Поэтому я считаю, что два года — достаточное наказание. Другой вопрос, что должна быть не сила наказания, а его неотвратимость. Наверное, если бы всех не сажали в тюрьму, а неотвратимо взыскивали бы штраф, то, наверное, ситуация изменилась бы к лучшему. К этому делу приковано внимание СМИ, поэтому вполне возможно и реальное лишение свободы", — рассказал ранее Pravda. Ru адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

По мнению эксперта, не все можно исправить законодательством. "Люди, которые выпивают три бутылки водки и друг друга убивают, неужели не знают, что так делать нехорошо? Нужны совместные усилия: школа, родители, общество и т. д.", — подчеркнул в беседе эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала, что хабаровские живодёрки могут получить наказание не только за издевательства над животными, их могут также наказать за экстремизм. Как сообщает "КП" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию поступило уже более 20 заявлений от жителей всей России.

"Речь идёт о распространении насилия, к тому же девушки "отличились" и тем, что устроили пляски на пороге храма на Комсомольской площади. Люди присылают фото, скрины страниц из интернета и требуют привлечь обвиняемых в живодёрстве по ещё одной уголовной статье — за экстремизм", — сказал источник.

По его словам, наличие состава преступления в действиях студенток по этой статье налицо. Так что теперь девушки вполне могут получить наказание уже не до двух лет лишения свободы, а до шести.

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Хабаровские живодерки: садизм или экстремизм?
Темы Хабаровск подростки живодерство
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