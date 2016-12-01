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Источник Правда.Ру

Коварный красноярский жиголо убил подругу из-за счета в банке

Происшествия

На убийство своей гражданской жены пошел житель Красноярска. Причиной тому стала имеющаяся у нее недвижимость и крупный счет в банке. Еще при жизни женщины жиголо успел выманить у нее почти 800 тысяч рублей.

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Фото: REX

Для того, чтобы скрыть убийство, преступник инсценировал отъезд женщины за границу. Следователями удалось найти тело погибшей и доказать вину мужчины, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Началось все с того, что проживающий в Москве сын убитой 48-летней красноярки в мае 2015 года обратился в полицию с заявлением об исчезновении матери. Он общался с матерью, но только до ее предполагаемого отъезда в Польшу вместе с гражданским мужем.

После он получал только SMS, трубку брал супруг, который постоянно придумывал разные отговорки. Когда сын приехал в Красноярск, оказалось, что мужчина сдал квартиру, а сам находится в городе.

Началось расследование, и результате следователи пришли к выводу, что женщина город не покидала, а все сообщения сыну шли из Красноярска, а не из Польши. Естественно, что под подозрение сразу попал 34-летний мужчина, с которым пропавшая жила последние два года.

Зная о сложных отношениях своей гражданской жены с сыном в связи с невыплаченным кредитом, мужчина предложил решить все проблемы сына с коллекторами. Для этого на компьютере он сделал на компьютере поддельные выписки. В результате женщина за два года частями отдала мужу 779 тысяч рублей, которые он потратил на себя.

Затем гражданская супруга получила в наследство две квартиры, подземный гараж и деньги на счетах в банках. Мужчина предложил ей переехать в Польшу и сказал, что для этого нужно оформить на него доверенности на имущество — якобы такие правила. Женщина согласилась.

Получив требуемые документы, муж отвез женщины в гараж и просто забил ее до смерти, а тело засунул в бочку, заварив на ней крышку. Спустя некоторое время он просто закопал емкость в поле.

Во время следствия убийца не признал своей вины, однако следователи смогли доказать, что жену убил именно он с помощью ноутбука преступника,  где эксперты, несмотря на программу, стирающую все данные, нашли фотографии и документы.

Материалы следствия уместились в 13 томах, красноярцу было предъявлено обвинение в мошенничестве и убийстве. По приговору суда теперь кровожадный жиголо проведет в колонии строго режима 19 лет.

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Темы убийство Красноярск
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