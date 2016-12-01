Стала известна причина крушения самолета в Колумбии

Начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья сообщил о причине крушения боливийского самолета.

Фото: AP

Как сообщает РИА Новости, причиной недавней авиакатастрофы боливийского самолета в Колумбии, в которой погиб 71 человек, стал недостаточный запас топлива у лайнера.

"Прибыв на место происшествия и осмотрев обломки, мы убедились, что лайнер не имел топлива. Международные нормы указывают, что для полета самолет должен иметь, помимо необходимого на заданное расстояние горючего, минимальный запас, чтобы лететь 30 дополнительных минут, который называется резервом", — цитирует портал Lider Web заявление Бонильи.

По его словам, разбившееся судно не имело подобного запаса. Начальник службы авиационной безопасности выразил надежду, что в ходе расследования будет установлено, по какой причине на борту не было запасного топлива.

Как сообщает BBC, данные о нехватке топлива были также получены благодаря прослушиванию аудиозаписи с речью командира лайнера. По данным издания, на записи пилот говорит о недостатке топлива и несколько раз запрашивает разрешение на посадку из-за отказа электрооборудования.

Фото: AP

Напомним, 29 ноября в Колумбии, в 50 километрах от Медельина, потерпел крушение самолет с 81 человеком на борту. Среди них оказались футболисты и тренеры бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе", которые летели на матч финала кубка Южной Америки.

Ранее мэр города Ла-Сеха Элкин Оспина также сообщил агентству Франс-Пресс, что самолет упал недалеко от Медельина из-за нехватки топлива. По словам секретаря по вопросам безопасности Медельина, самолет развалился на две части. Пожарные утверждают, что если бы пилот не решил израсходовать все топливо, лайнер мог взорваться.﻿

Фото: AP

На данный момент выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе". Госпитализированы Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето. 59 тел погибших в авиакатастрофе уже опознаны.

Как сообщил директор института судебной медицины Колумбии Карлос Вальдес, 52 погибших были бразильцами. Пятеро были гражданами Боливии. Среди погибших опознаны по одному гражданину Парагвая и Венесуэлы.

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