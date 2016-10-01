В Новокузнецке 1 октября около 11:30 на Заводском шоссе произошло ДТП с участием свадебного кортежа. Два человека погибли еще семеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Avante, следовавшего в свадебном кортеже, не учел метеорологические условия (дождь), в результате не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным автобусом марки ПАЗ. В результате ДТП водитель иномарки и его пассажир погибли на месте. Также пострадали 7 человек, ехавших в автобусе", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Насчет молодоженов ничего не сообщается.
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