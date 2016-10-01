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Источник Правда.Ру

Московский полицейский организовал гей-притон и шантажировал его посетителей

Происшествия

Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего оперуполномоченного угрозыска ОМВД по району Перово Александра Рубанова. Мужчина подозревается в организации гей-притона с подростками.

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 "Рубанову Александру Николаевичу, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210, 241, и 159 (3 эпизода) УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 ноября 2016 года", — сказал судья по итогам заседания.

Накануне правоохранители задержали восемь человек, среди которых четверо бывших сотрудников полиции. По версии следствия, банда организовала бордель с подростками нетрадиционной сексуальной ориентации, которых они находили на сайтах знакомств. После того как клиенту оказывали интимные услуги, мошенники инсценировали задержание гостей и шантажировали их возбуждением уголовного дела за сутенерство.

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Темы Москва гей-притон полицейский
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