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Источник Правда.Ру

"Обстрел" украинского Ан-26: Пилотов испугал сигнальный пистолет

Происшествия

В штабе Черноморского флота опровергли информацию об обстреле украинского Ан-26. Там заявили, что экипаж украинского самолета испугался сигнального пистолета.

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Как ранее сообщала Pravda.Ru, в среду появилась информация, что самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 якобы обстреляли в среду над Одесским газовым месторождением в Черном море. Об этом на своей Facebook-странице заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По самолету якобы открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации. Кроме этого, как передает 112. ua, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. Известно, что украинский самолет получил повреждения корпуса, экипаж не пострадал.

Позже данные опровергли в "Черноморнефтегазе". Там заявили журналистам, что не владеют информацией по заявлению Киева об обстреле украинского самолета АН-26 в Черном море, который якобы проводился с принадлежащих "Черноморнефтегазу" буровых вышек, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской компании.

"У нас никакой информации нет, первый раз слышим об этой ситуации", — сообщили в пресс-службе.

Следом на обвинения ответили в штабе Черноморского флота.

"Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 — абсолютная ложь. Сегодня утром в период 11.30 — 12.00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море", — сказал представитель штаба.

"Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть", — подчеркнули в ЧФ РФ.

К слову, то, что украинцы называют своей экономической зоной, на самом деле является морской экономической зоной России, которая отошла к ней вместе с Крымом.

Между тем со сообщениям СМИ со стороны Украины уже не раз были случаи откровенного пиратства. К примеру, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида", расположенной в Черном море.

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