Масштабная авария в Пензе оставила без тепла сотни домов

Свыше 200 домов остались без отопления в Пензе после новой коммунальной аварии на теплосетях. Об этом сообщил замглавы администрации города Юрий Ильин.

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"Утечка на магистральной трубе диаметром 800 мм, пока об ущербе говорить рано. 206 домов остались без отопления на 20 часов. Надо оценить ситуацию", — сказал он.

Напомним, недавно в Пензе на ТЭЦ обрушилась кровля над турбиной №5 на площади 600 квадратных метров. В результате погиб один человек, также были пострадавшие.

Позже сообщили, что авария на Пензенской ТЭЦ-1, которая принадлежит компании "Т Плюс", не будет нести последствий для потребителей. Об этом говорилось в сообщении Министерства энергетики РФ. Однако в 20-градусный мороз без тепла остались свыше 75 тыс человек.

Как стало известно позже, причиной взрыва на станции стало именно обрушение крыши.

"Рухнувшая кровля повредила трубы газопровода, от этого произошел взрыв… К месту аварии подтянуты все аварийно-спасательные службы города, на месте работают эксперты, которые восстановят картину происшествия и установят обстоятельства, приведшие к ЧП", — сказали в УФСБ.

После случившегося в городе ввели режим ЧС. На официальном портале правительства региона отмечается, что основанием для введения режима повышенной готовности стало нарушение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов из-за аварии на ТЭЦ-1.

"Режим ЧС положено вводить в случае, если прошло 24 часа, губернатор имеет право ввести этот режим. Я ввел этот режим, это дает дополнительные возможности привлекать силы и средства, в том числе и финансовые, и оперативно закупать тот материал, который нужен ремонтным бригадам для решения аварийной ситуации", — цитирует губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева ТАСС.

Белозерцев уточнил, что ранее он подписал постановление о введении режима повышенной готовности.

Только 31 числа теплоснабжение восстановили в полном объеме. После этого глава региона сказал, что ликвидаторов аварии на Пензенской ТЭЦ-1 наградят.

"Губернатор распорядился подготовить благодарственные письма, организовать мероприятия, в рамках которых поблагодарить и материально отметить в торжественной обстановке всех, кто в форс-мажорной ситуации… и днем, и ночью работал на то, чтобы в домах горожан появилось тепло", — сообщила пресс-служба главы региона.

Также пензенский губернатор пообещал назвать виновника в перебоях с теплоснабжением после соответствующего разбирательства.

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