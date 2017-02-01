Свыше 200 домов остались без отопления в Пензе после новой коммунальной аварии на теплосетях. Об этом сообщил замглавы администрации города Юрий Ильин.
"Утечка на магистральной трубе диаметром 800 мм, пока об ущербе говорить рано. 206 домов остались без отопления на 20 часов. Надо оценить ситуацию", — сказал он.
Напомним, недавно в Пензе на ТЭЦ обрушилась кровля над турбиной №5 на площади 600 квадратных метров. В результате погиб один человек, также были пострадавшие.
Позже сообщили, что авария на Пензенской ТЭЦ-1, которая принадлежит компании "Т Плюс", не будет нести последствий для потребителей. Об этом говорилось в сообщении Министерства энергетики РФ. Однако в 20-градусный мороз без тепла остались свыше 75 тыс человек.
Как стало известно позже, причиной взрыва на станции стало именно обрушение крыши.
"Рухнувшая кровля повредила трубы газопровода, от этого произошел взрыв… К месту аварии подтянуты все аварийно-спасательные службы города, на месте работают эксперты, которые восстановят картину происшествия и установят обстоятельства, приведшие к ЧП", — сказали в УФСБ.
После случившегося в городе ввели режим ЧС. На официальном портале правительства региона отмечается, что основанием для введения режима повышенной готовности стало нарушение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов из-за аварии на ТЭЦ-1.
"Режим ЧС положено вводить в случае, если прошло 24 часа, губернатор имеет право ввести этот режим. Я ввел этот режим, это дает дополнительные возможности привлекать силы и средства, в том числе и финансовые, и оперативно закупать тот материал, который нужен ремонтным бригадам для решения аварийной ситуации", — цитирует губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева ТАСС.
Белозерцев уточнил, что ранее он подписал постановление о введении режима повышенной готовности.
Только 31 числа теплоснабжение восстановили в полном объеме. После этого глава региона сказал, что ликвидаторов аварии на Пензенской ТЭЦ-1 наградят.
"Губернатор распорядился подготовить благодарственные письма, организовать мероприятия, в рамках которых поблагодарить и материально отметить в торжественной обстановке всех, кто в форс-мажорной ситуации… и днем, и ночью работал на то, чтобы в домах горожан появилось тепло", — сообщила пресс-служба главы региона.
Также пензенский губернатор пообещал назвать виновника в перебоях с теплоснабжением после соответствующего разбирательства.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
В течение многих лет Белоруссия успешно балансировала между Россией и Западом. Минск активно участвует в интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР. Однако сейчас в республике усиливаются прозападные тенденции. Удастся ли поссорить Минск и Москву? Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.
Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.
Эксперты бьют тревогу: России грозит депопуляция в связи с тем, что в возраст деторождения вступило поколение 1990-х годов. Тогда был чудовищный спад рождаемости. Сейчас он грозит повториться на новом витке. Что нужно, чтобы переломить ситуацию? На вопросы Pravda.Ru ответил научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.