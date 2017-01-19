Опасности "ледяного крещения": Чтобы праздник не стал бедствием

Крещенские купания в проруби становятся все более популярными. Мы с детства слышали, что закаливание в холодной воде полезно для организма, а в окунания в прорубь вкладывают еще и религиозный смысл. Немногие знают, что погружения в ледяную воду крайне опасны для определенных категорий людей. А для неподготовленной публики просто вредны.

Фото: AP

Если вы не готовились, лучше воздержаться. Тем более, что, согласно христианству, никакие грехи вы с себя таким образом не смоете, они отпускаются на исповеди. К тому же священники говорят: в Крещение святой становится вся вода, а не только речная. Хотите приобщиться к празднику — примите ванну.

Конечно, в праздничный день о возможных неприятностях думать не хочется, а хочется благодати, радости и народного единения. Однако русская поговорка "научи дурака богу молиться — он лоб расшибет" появилась не на ровном месте, и думать о последствиях все-таки надо, вера от них не защитит.

Скажем, в Индии постоянно на религиозных праздниках десятки людей гибнут в давке, а употребление воды из священного Ганга до недавнего времени вызывало эпидемии дизентерии и холеры. В 2015 году более 700 мусульманских паломников погибли в давке около Мекки, и это не эксцесс, это регулярное явление в Саудовской Аравии. Так, в 1990 году во время хаджа погибли 1426 паломников.

Умный учится на чужих ошибках. Ради того, чтобы праздник стал именно народным праздником, а не превращался в кровавый ритуал и игру в "слабое звено", стоит учесть простые рекомендации. Ведь хочется, чтобы традиция крещенских купаний стала еще одним шагом к здоровому образу жизни, а не головной болью для врачей и нагрузкой на систему здравоохранения.

О том, что надо сделать, чтобы "ледяное крещение" положительно сказывалось на здоровье россиян, а кому прорубь категорически противопоказана, в интервью Pravda.Ru рассказал врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов.

— 19 января в ледяную воду погружаются многие люди, которые в обычные дни никакой склонности к моржеванию не проявляют. Вредно это для них или полезно? Чем может обернуться такой внезапный порыв?

— С медицинской точки зрения, если мы говорим именно о неподготовленных людях, то, естественно, вреда намного больше. В этом году в Центральной России обошлось без крещенских морозов, но все равно перепад температур при купании получается достаточно ощутимым. Это стрессовая ситуация для организма, в первую очередь для сердечно-сосудистой и для дыхательной системы.

К сожалению, когда люди окунаются практически целиком разом в ледяную воду, одна из самых распространенных реакций со стороны организма — это остановка дыхания, остановка сердечной деятельности. Это первая опасность.

Вторая опасность касается детей, поскольку у них и с терморегуляцией еще не все в порядке, особенно у маленьких. Слой подкожно-жировой клетчатки у них минимальный, по массе они существенно меньше, чем взрослые, поэтому у них уходит меньше времени до переохлаждения. Это чрезвычайно опасно.

На фоне крещенского стресса для организма развивается целый ряд осложнений, в том числе, у детей. Кроме того, ставят под удар свое здоровье люди с хроническими заболеваниями, если они это делают впервые в жизни, по принципу "шли мимо и решили окунуться". Погружение в прорубь чаще всего выступает в роли провокатора обострения.

В огромной степени эти предостережения касаются беременных. Им купание прямо противопоказано. Хотя на фотографиях достаточно часто приходится видеть у проруби беременных, помните, это достаточно большой риск! В том числе, с точки зрения прерывания беременности даже на больших сроках.

— А если человек не морж, но и не имеет никаких заболеваний, молодой, здоровый?

— Купание в ледяной воде — это довольно специфический навык. То есть люди спортивного телосложения, молодые, активные, но которые не практикуют таких вещей, как контрастные температуры, не подготовлены к купанию. Для этого все-таки нужна специфическая тренировка.

Со спортивными людьми есть еще одна опасность: они считают, что раз они здоровы, то смогут все легко перенести, и зачастую ныряют в прорубь с головой. Это как раз самый опасный вид поведения. Головной мозг у нас охлаждается очень быстро, опять же ствол головного мозга реагирует именно остановкой сердечной деятельности, дыхания.

Между прочим, знаете, почему у современных спасательных жилетов есть подголовник, чтобы затылок не погружался в воду? Потому что это была одна из самых частых причин гибели людей, оказавшихся в воде после катастроф.

Я не хочу никому омрачать настроение, но тут есть ряд моментов, которые могут оказаться негативными для человека неподготовленного. Причем, люди склонны считать крещенские купания оздоровительной процедурой и не связывают с ними какие-то осложнения, проблемы с болезнями. Но я могу точно сказать: коллеги из экстренных медицинских служб каждый год заранее готовятся к тому, что именно после этих крещенских купаний будет существенное увеличение числа вызовов именно по таким патологиям, которые можно привязать к стрессовой ситуации, к резкому переохлаждению и т. д.

— С какого возраста можно брать с собой детей купаться в проруби?

— Я повторюсь, детей лучше брать с собой в прорубь тогда, когда они близки к совершеннолетию. Есть ведь еще и индивидуальные особенности: мы не можем предсказать, как конкретно среагирует тот или иной ребенок. У детей есть нестабильные периоды, то же половое созревание, например. Сложно сказать, что произойдет, и самое главное, мы не сможем быстро оказать максимально эффективную помощь там, на месте.

— Картина довольно пугающая. Давайте еще раз обобщим противопоказания.

— Маленькие дети, беременные женщины — сразу нет. Подальше от проруби должны держаться люди с хроническими заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, гипертония, потому что купание может привести к инсульту, инфаркту.

Если у человека бронхиальная астма, купаться нельзя. Доказано, что холод — один из провокаторов спазма.

Еще одно противопоказание — различные заболевания кожи. Холод опять же — фактор, который вызывает обострение.

Системные заболевания, то есть красная волчанка, псориаз, склеродермии тоже являются противопоказанием.

Ни в коем случае не надо купаться в период восстановления после любых инфекционных заболеваний и при инфекционных заболеваниях в острой стадии тоже.

— Если человек хочет купаться на Крещение, как ему надо подготовиться? В последний день, наверное, не получится?

— В последний день, конечно, подготовиться не удастся. Но здесь нужно прежде всего понимать, зачем вам это надо. Если вы вкладываете в это религиозный смысл, в Крещение даже не требуется окунаться целиком в прорубь, достаточно умыться крещенской водой, и этого вполне достаточно. Я специально спрашивал авторитетных специалистов в этой области.

Если вы все-таки решили принимать участие в купании, во-первых, нужно пользоваться теми местами, которые специально для этого оборудованы, около которых развернуты специализированные палатки. То есть там, где возможен и обогрев, и горячее питание, где рядом находятся спасатели, врачи, да и просто достаточно много людей, чтобы в случае чего прийти на помощь. То есть нельзя заниматься этим отдельно, самостоятельно. Это первое. Второе, если вы чувствуете, что не можете зайти дальше, чем по колено, — то и не нужно этого делать. Этого достаточно, не нужно делать над собой усилия и заходить по грудь, потому что сердце и легкие это все достаточно плохо переносят.

И отдельно подчеркиваю, что не нужно заставлять кого-то из близких это делать, не нужно тащить за собой детей и беременных женщин. То есть желательно все это без фанатизма. Если же вы заранее готовились, закаливались, практикуете моржевание, тогда от этого будет некий толк.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовила к публикации Ольга Таболина

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!